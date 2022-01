Un currículum abarrotado de dislates

A estas alturas todavía no sabemos si Alberto Garzón, cuando arremetió contra el sector cárnico español en un diario británico, lo hizo a título personal o como ministro. Es evidente que si Garzón no fuera ministro de este país, difícilmente iba a ser entrevistado en ningún periódico extranjero, pero el caso es que el ala socialista del Ejecutivo encontró esa justificación para no tener que forzar la salida del bocazas oficial del Gobierno. Además, hay quien asegura que Sánchez y los suyos están encantados con el polémico lenguaraz. Quienes respaldan esta teoría afirman que este tipo de actuaciones lo único que hacen es demostrar que Podemos no puede gobernar. El problema que tiene esta explicación es que, en el fondo, sí están gobernando y cada vez que Garzón abre la boca un sector productivo español se resiente. Ya solo falta que arremeta contra el turismo para inflar un poco más su dilatada currículum de dislates.