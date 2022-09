Estos granbritánicos...

Imagínese la escena: usted en las oficinas de una empresa -pública- postulándose a un empleo que ha ansiado toda su vida y que acaba de quedar vacante. Al ser pública la empresa, tendría que hacer oposiciones, pero en este caso lo pasaremos por alto dado el tipo de empleo del que se trata. Pues nada, presenta el currículum con su gran formación, aptitudes y datos personales. ¿Cree que le darían el trabajo cuando viesen que tenía... 73 añazos? Sospechamos que no. Por muy bien que esté usted de cuerpo y mente, no le van a dar la oportunidad de demostrar su valía. ¡Y nos parece muy bien, qué caray! ¡Pero vamos a ver, ¿a usted le parece normal que los británicos pongan a trabajar de rey a un señor a los 73 años?! ¿No estaría mejor en Mallorca “having sun and gin tonics”? ¡Porfaplís, que eso es inhumano! Con lo que pesan esa corona y esas capas de armiño... Y no contentos con eso, le ponen nombre de coñac barato. Aún si fuese Carlos I (130 aniversario)... Carliños, vai tomar o sol! Foto: el rey carlos III | efe