Los falsos carteles de las fiestas de Os Mallos

Tendremos que estar de acuerdo en que la imaginación de la gente no tiene límites y eso es bueno si se emplea para fines que beneficien a los demás, pero lo que ya no hace ningún chiste es que se emplee para hacer daño. Es el caso de unos carteles que se han distribuidos anunciando las fiestas de Os Mallos y, como no, son falsos. En ellos se anuncian las actuaciones del Combo Dominicano y la Panorama en las fiestas del fin de semana, lo que le faltaba a este popular barrio. No es de extrañar que la Plataforma Vecinal Os Mallos se mostrara indignada con esta broma de mal gusto e incluso lo pusieron en conocimiento de las autoridades, ya que temen que estos falsos carteles tengan recorrido y se produzcan aglomeraciones de gente. Razón nos les falta, una pena que sucedan este tipo de hechos que vienen a ensuciar a un barrio que está padeciendo mucho en su día a día y cuyos vecinos no paran de denunciar públicamente atracos a plena luz del día, consumo de drogas en los portales y otros hechos, esperando que las autoridades actúen.