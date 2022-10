La invasión que no cesa

somos esponjas, oiga, ansiosos como estamos de empaparnos en culturas ajenas; tan ávidos de ampliar conocimientos, que no dejamos de escudriñar en las costumbres de los demás a ver si encontramos alguna que nos mole más que las nuestras. Ya tenemos los escaparates llenos de calabazas, telarañas, trajes de bruja y caretas de zombi. Antes despachábamos la tan señalada fecha llenando los cementerios de flores y las pastelerías de huesitos de santo y listo, pero se ve que no se hacía suficiente caja. Dentro de nada ya tenemos por todas partes al señor panzudo –como una botella de Coca-Cola— vestido de rojo y a sus graciosos elfos, tan (im)propios de nuestra cultura popular. El gordito no ha venido a sustituir, ha venido a sumar, así se hace el doble de caja, una por él y otra por los Reyes Magos. Ahora toca la invasión del país del sol naciente, con sus “mangas”, “animes” y “cosplayers”, así que nadie se asuste si ve a sus retoños disfrazados de Shouko Nishimiya o Kirito, o se opera los ojos para ponérselos grandes y redondos como los de Arale, mismamente.