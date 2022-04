Juan Carlos pone fecha a su regreso

parece que la causa judicial que el rey emérito tiene abierta en el Reino Unido a cuenta de un supuesto acoso a su examiga Corina no le preocupa demasiado. Tanto es así que ya se ha confirmado que don Juan Carlos volverá a España después de Semana Santa. Todavía no se han aclarado las condiciones de ese regreso del que, de lo poco que se sabe, es que será temporal. Del mismo modo, se da por hecho que el emérito no tendrá que pasar por el mal trago de verse sentado frente a frente con el juez que está llevando la causa. Se da por sentado que, como mucho, tendrá que prestar declaración por videoconferencia. Ya veremos. FOTO: El rey emérito, en una imagen de archivo | aec