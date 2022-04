Leonor lleva a casa a un amigo

De toda la vida, uno no lleva a casa a un ‘amigo’ si no es algo más. Y eso, cuando ya está muy seguro de que presentarle a la familia es el paso inevitable antes de seguir avanzando en la relación. Aunque a lo mejor en las familias reales las cosas se hacen de otra manera, por aquello de que tienen una vida pública intensa y están acostumbrados a las audiencias y las recepciones. Y a lo mejor por eso que la princesa Leonor haya acudido a la celebración de cumpleaños de su abuela materna con un compañero del internado de Gales no significa lo que pensamos. O sí, y ya tenemos una bonita historia de prensa rosa. FOTO: La princesa Leonor | EFE