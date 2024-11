Mujeres en ropa interior y en el escaparate de una tienda en Meaño. La imagen, de por sí, ya genera debate. La intención de la promotora, la dueña del establecimiento, no es libidinosa ni mucho menos. Todo lo contrario. Lo que pretende con esta acción fuera de lo común es mostrar la belleza real y con ello contribuir al empoderamiento femenino. Habrá quien lo ve así y quien no e, incluso, quien eche de menos, en aras de no cosificar y dar valor a la igualdad, que hubiese hombres con pelos y barriga en calzoncillos. Y, por supuesto, personas a quien estas exhibiciones le chirríen.