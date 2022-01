Si no baja la curva, tampoco las restricciones

Momento Pepito Grillo: estamos en medio de una pandemia, con miles de nuevos contagios cada día y sin conocer los efectos de la enfermedad a largo plazo. Y aunque algunos intenten que la idea arraigue, es muy pronto para decir que el covid-19 es como una gripe y, por tanto, no debe gestionarse como tal. Todo esto, que nos esforzamos por ignorar aunque sabemos que es la realidad –no todos, ya, pero también hay quien piensa que el centro de la Tierra viven reptiles que nos controlan– es la base para que razonemos que, mientras la curva de positivos diarios no baje, levantar las restricciones es un riesgo que no podemos asumir. Y la solución tampoco es dejar de hacer test que confirmen las infecciones, que ya vemos venir a más de uno. Por más que el nuevo protocolo quiera ahorrar en visitas a los centros de salud, si alguien es contacto estrecho de un infectado lo razonable es averiguar si también tiene el virus. Por aquello de la coherencia y de no seguir propagando el bicho. Que de eso se trata todo esto.