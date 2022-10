Esto sí que no lo echábamos nada de menos

Pues ya está. La mascarilla es un vago recuerdo y el tráfico es otra vez la pesadilla de siempre. Ahora sí, hemos vuelto a la normalidad. Y con nuevos retos en esta yincana que es a veces circular por A Coruña. Más peatonalizaciones, nuevas glorietas, unos carriles que aparecen y otros a los que decimos adiós, semáforos inesperados... Que no se diga que ponerse al volante en esta ciudad es una tarea mecánica, más les vale a los conductores tener todos los sentidos alerta. Hay rutas que merecerían una línea de meta con suelta de globos y medalla para el que consiga completarlas sin percances. No llevamos ni un mes de vuelta a la realidad tras el verano y ya estamos echando de menos esas estampas de calles en las que apenas coincidíamos con un par de vehículos y nuestro nivel de estrés no subía enteros con cada frenazo obligado por un cambio de carril sin señalizar del coche de al lado. Todo tiene un precio. El de hacer vida prepandemia, en lo que a movilidad se refiere, es este.