Callejeros Barbanza denuncia la misteriosa desaparición de la mayor parte de una colonia de gatos en una urbanización inacabada de Escarabote

La asociación benéfico-social Callejeros Barbanza denuncia la misteriosa desaparición de una colonia de gatos en la zona de Escarabote, en la parroquia de Lampón. Su presidente, Juan Blanco, indicó que un grupo de voluntarios de la entidad benéfico-social a realizar una valoración de la situación en la que se encontraban los felinos que estaban asentados desde hace años en una urbanización a medio construir de ese lugar -hizo que fueran proliferando desde entonces- y también intentar hacer un censo, para luego aplicar el método CER dentro de las posibilidades de la entidad, pero se encontraron con que faltaban casi la totalidad de los ejemplares.



“Nuestra sorpresa llegó cuando una voluntaria y alimentadora de colonias fue con una jaula trampa para coger a una gata enferma y llevarla a nuestro hospital veterinario en Boiro para tratarla de un carcinoma, y se encontró con una vecina que la alertó de que un día antes alguien se llevó parte de los gatos en una furgoneta blanca”, manifestó Blanco, quien detalló que sólo quedan 3 de los 12 gatos que llegó a haber en el lugar, y que parte de las gatas ya se encontraban en avanzado estado de gestación y había algún ejemplar que estaba enfermo.



“Non temos constancia de que o Concello de Boiro faga campaña algunha do CER, xa que sempre nos di que non ten cartos e alega que o Concello non recolle gatos”, pese a que Blanco asegura que la ley es clara al decir que los animales de la calle son responsabilidad de los concellos. “Non queremos pensar mal do destino destes animais, pero a nosa asociación está disposta a chegar a onde faga falta e denunciar a quen sexa e onde sexa. Por iso, pedimos colaboración por si algún veciño veu estos días algo ou a misteriosa furgoneta branca pola zona”, concluyó Blanco.