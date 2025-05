La Ría de Arousa es la zona de mayor presión turística sobre los habitantes en toda Galicia. La Mancomunidade es consciente de que no se puede seguir creciendo en visitas en verano. Y municipios como A Illa han emprendido acciones para limitar el uso de los vehículos por gente no censada en la localidad. No vean lo que ha generado de debate en el municipio. La cosa sigue.