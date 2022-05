Rascar dinero para pagar las deudas

el ambiente económico anda raro. El Gobierno central no hace más que recibir varapalos de las autoridades europeas con sus previsiones económicas y su alegría en el gasto. Eso de la isla energética ibérica no es más que otra tirita puesta para salir del paso, como la rebaja del precio de la gasolina. Sánchez tiene que pagar tantas hipotecas que le hace falta un renegociador de deuda, de esos que se anuncian para hacer más llevadero el mes a mes. Lo de ligar la pensiones al IPC es probable que lo cumpla, pero el dinero saldrá de otro lado y no es difícil adivinar de dónde se extraerá la cantidad necesaria. foto: Sánchez tiene mucho que negociar | EFE