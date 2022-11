Rinoplastias pétreas

Bueno, parece que por fin les ha llegado la hora a estos dos próceres de la patria gallega ―Castelao y Cunqueiro― de que les hagan las rinoplastias reconstructivas de las que son acreedores desde hace muchos años. Daba tanta grimita pasar por la plaza del Humor y verlos desnarizados, que ponía los pelillos de la calva de punta. Ahora bien, si les hacemos las rinoplastias y no enseñamos primero a los salvajes de turno a dejar de hacer salvajadas, mal lo llevamos, porque las operaciones estéticas les van a durar una luna y media, que diría un apache. Y de paso que les enseñamos a no hacer salvajadas, podemos enseñarles también quiénes fueron estos señores y lo que representaron para su pueblo en su momento y, por extensión, para ellos ahora mismo. Esperamos que la plaza del Humor vuelva a ser un lugar chulo y curioso al que llevar a los visitantes cuando les enseñamos nuestra ciudad. Aunque habrá que llevarlos por la mañana temprano, antes de que la llenen… de mesas y sillas. No sé si me entienden.