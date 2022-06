Shakira también quiere levantar un muro para solventar un conflicto

En su día fue el romance del año y ahora la ruptura no se queda atrás. El anuncio de separación de Shakira y Piqué está en boca de todos los programas rosas y lo último, dicen, es que la cantante quiere levantar un muro en su casa para que los abuelos de los niños, los padres del futbolista, se entiende, no puedan acceder a su parte de la vivienda. Los asuntos de pareja siempre son delicados y las decisiones que se toman, en ocasiones, no guardan la lógica de cuando uno se encuentra en un momento óptimo de la vida, pero ellos sabrán. La decisión, si finalmente es así, de levantar una pared que divida la propiedad tampoco es original. Ya se vio en alguna película en la que se puede elegir final. En una tiran el muro y vuelven a convivir y en otra, uno se va. A ver.