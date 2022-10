Sufrir en blanquiazul

es el sino del aficionado del Real Club Deportivo de La Coruña SAD. Seguimos en el pozo del fútbol aficionado y, a pesar de que nos repetimos que el Depor está muy por encima, cualquier equipillo de esos campos amateurs llegan a Riazor y le pierden el respeto con una facilidad pasmosa. Los aficionados veteranos parece que lo tienen claro, consideran que el club no cuenta con buenos profesionales que sepan de que va el negocio del balompié, empezando por sus directivos y acabando por la estructura deportiva. Hay la creencia de que después del tremendo fracaso del no ascenso de la pasada campaña, que el club tuvo todo a su favor y en el que el Ayuntamiento gasto cientos de euros para albergar la fase de ascenso, no se tomaron las medidas necesarias con la contratación de un buen director deportivo que tenga claros los objetivos y mande de verdad. Vivir del nombre y del pasado es un tremendo error, da un poco hasta de pena la sumisión del equipo a la grada al final del partido... la afición tiene alma, pero el equipo carece de ella. Culpa de todos.