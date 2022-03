Temas que, al parecer, no tienen cabida en un plan de estudios

No es una novedad que los chavales españoles sepan, por ejemplo, nombrar más presidentes norteamericanos que nacionales, y con los sucesivos cambios de la ley educativa lo raro es que aún sepan lo que es un presidente. Gracias a la próxima norma sobre las enseñanzas mínimas en Secundaria, los alumnos de ESO, entre otras cosas, no tendrán idea de lo que significa para este país el terrorismo de ETA. En el mejor de los casos, al ver una noticia en el informativo quizá les pique la curiosidad y busquen en alguna página web, pero que no esperen aprender del tema en clase. O eso, es, al menos, lo que parece a juzgar por el contenido del real decreto. Porque criar personas que no saben de su historia siempre ha sido una gran idea.