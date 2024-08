Vientos del Noroeste en A Coruña, fuerza 135.000

A Coruña puso el pasado fin de semana el punto y aparte a un festival Noroeste que se despide del arenal de Riazor hasta dentro de un año. El balance parece más que positivo: más de 135.000 almas disfrutaron de una semana de propuestas musicales, y también de las nuevas actividades que completaron el programa. Según las estimaciones de María Pita, fueron unas 50.000 las personas que acudieron cada una de las dos noches a la playa para disfrutar de los seis conciertos planteados. Y aquí el dato importante: cuatro de ellos eran lo que podemos denominar talento ‘made in feito na casa’, como Fillas de Cassandra, The Rapants, Triángulo de Amor Bizarro y Xoel López. Y es que no es moco de pavo que 100.000 personas disfruten de las propuestas de artistas y grupos que, muy probablemente, en algún momento fueron parte de esa muchedumbre de melómanos.