Gran preocupación en Santa Marta por las nuevas zonas ORA

Raxoi presentó este martes su plan de actuación para mejorar la movilidad en el entorno del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). No obstante, entre todas las medidas que plantearon, hay una que ha causado mayor impacto en el vecindario compostelano: la implementación de nuevas zonas ORA en seis calles del entorno del Clínico. Concretamente, una actuación con la que más de 280 plazas pasarán a estar delimitadas por línea azul y que, como explican desde el barrio de Santa Marta, ha causado gran disgusto entre los residentes.

"Ninguén nos avisou", explica la presidenta de la Asociación de Vecinos de Santa Marta (Vedesma), Xulia Guntín. Considerando que es un cambio que afectará de forma notoria al día a día de los residentes, desde el barrio piensan que, como mínimo, tendría que habérseles planteado la intención de hacer este cambio.

Asimismo, desde Vedesma no tienen fe en que esta nueva medida solvente el problema de aparcamiento que desde hace tiempo viene acusando el Hospital. "É un pequeno parche", apuntan, al mismo tiempo que inciden en que la solución más eficaz pasa por acondicionar mejor el entorno del Clínico.

En cualquier caso, Guntín insiste en que, según el barrio, la forma adecuada de proceder habría sido plantearles la propuesta y, entre Ayuntamiento y vecinos, debatir cuál es la mejor y más efectiva manera de llevar a cabo el plan.

La Asociación de Vecinos de Santa Marta y representantes de Raxoi se reunirán la semana que viene. En el encuentro, declara la presidenta del colectivo que representa al barrio afectado, se le pedirá al Gobierno municipal que valore los problemas que puede traer consigo esta nueva medida. Además, plantearán al Ayuntamiento la posibilidad de ampliar el número de plazas para residentes y crear de nuevas zonas de carga y descarga.

La perspectiva de Raxoi

El Ayuntamiento, por su parte, explica que la creación de estas zonas ORA tiene como objetivo evitar la presencia de "coches ventosa". Es decir, aquellos que permanecen estacionados en la misma plaza durante largos periodos de tiempo, habitualmente durante la semana laboral. De este modo, en principio, la pintura azul favorecería la rotación de estacionamientos.

Además, apuntan que "no afectará a las plazas de residentes de la zona 9 de Santa Marta, ni a las 90 plazas para residentes en horario nocturno ni a las 40 plazas del régimen general de residentes".

Por otro lado, desde el organismo municipal trasladan la idea de que, por ahora, las plazas para residentes no son utilizadas en su totalidad. Así, en su comunicado explican que en horario nocturno —de mayor demanda— no se alcanza a cubrir el 100% de los puestos de estacionamiento disponibles (concretamente, el 93%) y que en horario diurno —desde las 9.00 hasta las 21.00 horas— permanecen desocupados más del 20% de los espacios disponibles.

Zonas a las que afecta

Concretamente, las áreas a las que afectará la implementación de estas zonas ORA serán las siguientes seis calles del barrio de Santa Marta:

- Avenida de Barcelona: 110 plazas

- Calle de Antonio Rama: 32 plazas

- Calle de Manuel Caeiro: 16 plazas

- Avenida de Bilbao: 43 plazas

- Calle Sempre en Galiza: 40 plazas

- Calle de Valentín Varela Iglesias: 22 plazas

Las personas que estacionen en estos puntos deberán renovar el tíquet cada dos horas, pero sin necesidad de reubicar el coche en otro lugar.