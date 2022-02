5 secretos de las modelos para el cuidado después del styling

Trabajar de modelo parece a muchos muy fácil. Ropa elegante, desfiles, alfombras rojas...





Trabajar de modelo parece a muchos muy fácil. Ropa elegante, desfiles, alfombras rojas... Parecería que nada es complicado: solo tienes que ser hermosa, caminar por el pódium y sonreír. Pero no es así. Al final de la maratón de la moda, llega un momento de la verdad, cuando cada modelo mira su cabello con nostalgia y piensa cómo recuperarlo. Cada uno tiene sus propios secretos y medios favoritos. Nos apresuramos a compartir cómo hacer crecer el pelo de tus sueños. ¡Sigue leyendo!





Riesgo profesional





El cabello es una tarjeta de presentación en el mundo de belleza. Durante solo un día en la Semana de la Moda, la modelo participa en 5-6 o más desfiles. Para cada uno, los estilistas diseñan su propia imagen, maquillaje y peinado. Esto significa que el styling del programa anterior se peina para volver a aplicar otra porción de gel o mousse, y luego fijar el resultado con litros de laca. Y así, todo un mes, durante las Semanas de la Moda en Nueva York, Londres, Milán y París.





Los estilistas trabajan incansablemente, pensando en nuevas proceduras. Decoloración, tonificación, una gran cantidad de productos de styling no promueven la salud y la belleza del pelo. Los expertos confirman que para crear una imagen a veces se utilizan hasta 9 productos: varios aceites, champús, espumas, mousses, lacas, geles y ceras.





La gran idea equivocada es que todo esto se limpia fácilmente con champú... pero resulta que incluso este ritual habitual no siempre lo hacemos correctamente. Como resultado, picazón, ardor y una visita al tricólogo.





Cómo las modelos mantienen la belleza del pelo





Primero de todo, se debe prestar atención a la temperatura del agua. Es mejor si está tibia: el agua caliente aumenta la actividad de las glándulas sebáceas. El champú se aplica al pelo dos veces con movimientos de masaje. Esto mejorará la circulación sanguínea y la penetración de microelementos y ácidos grasos en el folículo piloso. Como acorde final, puedes organizar tus mechones una ducha fría, que les dará un brillo saludable y, según los estilistas, estimulará el crecimiento.





Top 5 trucos de las estrellas de la moda





La nutrición y la restauración con acondicionadores, mascarillas y aceites correctamente seleccionados son una etapa importante en el camino hacia la belleza.





Candice Swanepoel





Esta bella ha sido popular durante las últimas temporadas. Después de los catálogos y desfiles de Victoria's Secret, los diseñadores del mundo de la alta costura comenzaron a llevarla a los pódiums de París y Milán. Domenico Dolce y Stefano Gabbana están completamente encantados con ella. La chica dijo una vez que los aceites de coco y aguacate la ayudan a proteger su melena de la fragilidad y la sequedad. Candice elige remedios solo para el cabello rubio con un pigmento lila, lo que no permite que las hebras se vuelvan amarillas. Para uso diario prefiere los champús Schwarzkopf y Revlon.





Kate Moss





La supermodelo, que no tiene miedo de la edad ni de la competencia. Eliga sus productos para la melena según el principio de "me gusta/no me gusta". Para el cuidado diario, elija champús orgánicos, naturales y suaves. Su secreto: aplicar aceite de argán, luego secar el cabello desde las raíces, con la cabeza hacia abajo y peinarlo.





Mariacarla Boscono





Otro veterano del negocio de la moda ha estado caminando por el pódium durante más de una década y promocionando marcas desde Givenchy hasta Yves Saint Laurent. Personifica el tipo de "princesa gótica" con los mechones largos. Prefiere la marca francesa Leonor Greyl. Su champú favorito incluye el extracto de bambú que repara y fortalece el cabello. En Japón, la top modelo es adicta al aceite de camelia, en su casa en Italia puede usar el aceite de oliva (como su abuela).





Sigrid Agren





La favorita de Karl Lagerfeld es una chica muy hermosa. Una verdadera aristócrata que le queda bien los cosméticos y joyas de Chanel, que ella promociona. Una de las ventajas de la impecable Sigrid es la melena larga y preciosa que lava con champú de Frederic Fekkai. Consejo de Sigrid: lávese el cabello todos los días y use más acondicionador.





Arizona Muse





Si eres la favorita de Miuccia Prada y Karl Lagerfeld, entonces tienes algo que decir y mostrar. Ella llama la atención no solo por las cejas, sino también por los varios peinados. Su melena siempre está excelente. Prefiere remedios prácticos cómo en la gama de Kiehl's. Secreto de Arizona: cortar las puntas una vez al mes.





El cuidado adecuado del cabello permitirá que el peinado siempre se vea lujoso. Sigue los consejos profesionales de los creadores de tendencias y disfruta del brillo y la belleza de los rizos saludables.