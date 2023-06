"Flash" se encuentra en la cartelera con Wes Anderson y Karra Elejalde

El superhéroe más veloz, Flash, irrumpe en la cartelera este viernes donde se encontrará con la troupe de Wes Anderson, encabezada por Scarlett Johansson, en "Asteroid City", con Gerald Butler como espía de la CIA en Afganistán y con Karra Elejalde convertido en un Quijote espacial.



EZRA MILLER LLEVA A "FLASH" AL MULTIVERSO

Con Ezra Miller en la piel del superhéroe más veloz, "Flash" adentra a DC Comics en el multiverso con una trama en la que el protagonista se propone viajar atrás en el tiempo para salvar a su familia de ciertos acontecimientos trágicos que le han marcado.



Dirigida por el argentino Andy Muschetti, cuenta con Maribel Verdú en el papel de madre de Flash y recupera a Michael Keaton como Batman y a Michael Shannon como el malvado Zod.



"ASTEROID CITY", UNA NUEVA FÁBULA DE WES ANDERSON

Scarlett Johansson, Tom Hanks, Adrien Brody o Bryan Cranston forman parte del plantel de lujo de la nueva película de Wes Anderson, una historia dentro de otra, ambientada en los años 50 en un pueblo en medio de un desierto que fue recreado por el cineasta texano en la localidad madrileña de Chinchón.



Se trata de un programa de televisión que habla de una obra teatral que cuenta cómo un grupo de personajes surrealistas se reúnen en la minúscula Ciudad del Asteroide del título, en medio del desierto, para participar en una convención de jóvenes y brillantes estudiantes de ciencias, que se verá interrumpida por eventos que cambian el mundo.



GERALD BUTLER, ACCIÓN Y ADRENALINA EN "OPERACIÓN KANDAHAR"

Tras sabotear un reactor nuclear iraní, el agente de la CIA Tom Harris (Gerard Butler) descubre que su identidad ha sido revelada y dispone de 30 horas para llegar al aeropuerto de Kandahar (Afganistán) y evitar su captura, con la ayuda de un traductor afgano (Navid Negahban) que desprecia la violencia causada por el conflicto bélico.



Butler se reencuentra en este filme con el director Ric Roman Waugh tras "Objetivo: Washington D.C." (2019) y "Greenland: El último refugio" (2020) para ofrecer una nueva dosis de acción y adrenalina.



KARRA ELEJALDE, UN QUIJOTE ESPACIAL EN "KEPLER SEXTO B"

El director vasco Alejandro Suárez debuta con esta fábula social que mezcla ternura y ciencia ficción de fabricación casera para proponer una reflexión sobre el cuidado de los más desvalidos de la sociedad.



Para ello cuenta con Karra Elejalde en la piel de Jonás, un hombre que, para evadirse de los dramas de su vida real, se inventa una realidad paralela y cree que está en una misión espacial.



"UPON ENTRY (LA LLEGADA)", LA PESADILLA DE LA MIGRACIÓN

Los venezolanos Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez dirigen este filme que expone la pesadilla en la que se puede convertir intentar entrar en Estados Unidos en función de la nacionalidad de origen.



Alberto Amman y Bruna Cusí dan vida a Diego y Elena, un urbanista venezolano y una bailarina española que se mudan, con sus visados aprobados, para empezar una nueva vida, pero al entrar en la zona de inmigración del aeropuerto de Nueva York, son conducidos a la sala de inspección secundaria, donde los agentes de aduanas les someten a un intenso interrogatorio.



UNA COMEDIA SURREALISTA DEL DÚO BURNIN PERCEBES

Tras una noche de fiesta, David (David Menéndez) se precipita borracho desde una terraza ante la impotente mirada de su amigo Juan (Brays Efe). Su cuerpo impacta contra el capó de un coche y se desintegra en mil pedazos, pero como nadie parece escandalizarse, Juan se propone descubrir qué ha pasado.



El dúo Burnin' Percebes, formado por dos cineastas atípicos, Juan González y Nando Martínez, crecen en surrealismo en esta segunda película, "El fantástico caso del Golem", tras debutar con "La reina de los lagartos" (2020).



"LOS AMANTES DEL ENGAÑO", UNA COMEDIA PASIONAL

Un reparto de primeras espadas del cine francés, con Marine Vacth, Pierre Niney, Isabelle Adjani y François Cluzet, para una historia de pasión, crimen y traición dirigida por Nicolas Bedos, que se burla de un mundo donde reina el dinero.



"Los amantes del engaño" gira en torno a un joven gigoló que cae bajo el hechizo de una estafadora y juntos urden un plan para conseguir una vida de lujo, dispuestos a todo, incluso a sacrificar a una estrella del cine y a un agente inmobiliario.



"GEMELOS PERO NO TANTO", UNA COMEDIA DISPARATADA CON GUIÑOS A LOS 80

Fue uno de los éxitos del pasado año en la taquilla francesa, donde recaudó más de tres millones de euros, una comedia popular dirigida por los debutantes Olivier Ducray y Wilfried Méance que rinde tributo a los filmes de los 80 de Richard Pryor y Gene Wilder como "No me chilles que no te veo".



La película narra el encuentro casual de dos hombres de 33 años que descubren que son gemelos. Uno es un manitas que sobrevive haciendo chapuzas y el otro un político ambicioso a la búsqueda de un puesto en las instituciones locales, pero lo más curioso es que uno es blanco y el otro negro.



"A HUNDRED FLOWERS", UNA POÉTICA HISTORIA SOBRE EL ALZHEIMER

La opera prima de Genki Kawamura, conocido por ser productor de animes como "Suzume", "Your Name" o "El niño y la Bestia" y guionista de películas de la saga Doraemon, adapta su propia novela en este filme que compitió en sección oficial en el pasado Festival de San Sebastián.



Kawamura convierte la historia de su abuela, que murió de alzheimer hace siete años, en una delicada película que hace un recorrido por los recuerdos, la memoria y la relación a través del tiempo entre una madre y un hijo.



LA RESPONSABILIDAD DE SER UN SUPERHÉROE

El cineasta noruego especializado en cine de animación, Rasmus A. Sivertsen, pone sobre la mesa debates como el nivel de exigencia de los padres hacia sus hijos o la calidad de las actividades que les dedican en su tiempo libre en esta nueva película.



Cuenta la historia de Hedvig, a quien a sus 11 años le ha tocado ponerse en la piel, literalmente, de su padre, asumiendo el puesto de superheroína del pueblo.



IBIZA EN POSTPANDEMIA

Jesús Lloveras ha escrito, dirigido y protagonizado este drama que recoge las vidas de tres treintañeros que se entrecruzan en la Ibiza post pandémica, en el verano de 2020, donde tratarán de superar sus tragedias y seguir adelante.