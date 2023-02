Mario Casas estrenará el 25 de agosto su opera prima, volcada en los actores

Mario Casas, uno de los actores con más tirón de su generación, estrenará el próximo 25 de agosto su primera película como director, "Mi soledad tiene alas", una historia de amistad, delincuencia y amor sobre unos "Bonnie and Clyde de barrio", según ha dicho este lunes el actor y director.



Inmerso estos días en el montaje del filme, que protagonizan su hermano Óscar Casas y la debutante Candela González, Casas ha presentado a un grupo de periodistas un primer avance de imágenes rodadas entre la periferia de Barcelona y Madrid durante siete semanas.



"Me considero más que nada director de actores", ha señalado tras la proyección, "para mi lo más importante es llevarles a ellos de la mano para contar la misma historia".



"Mi soledad tiene alas" gira en torno a un joven grafitero llamado Dan y sus amigos en un barrio humilde de la periferia de Barcelona. Se dedican a los atracos para subsistir, pero cuando algo sale mal se ven obligados a huir a Madrid, un viaje que les transformará por dentro.



Según ha explicado Casas, los atracos son "una excusa" para situar a los personajes en un contexto de dificultad y peligro, pero "la película va de amistad, de relaciones familiares en situaciones complicadas y de amor".



En su debut, está arropado por Nostromo Pictures, productores de grandes éxitos de taquilla como "Palmeras en la nieve", que Casas protagonizó, la trilogía del Baztán o la reciente "Los renglones torcidos de Dios.



La productora Nuria Valls ha explicado que sabían que el actor quería dirigir desde hace años, y que cuando llegó con su propuesta vieron "una apuesta clara por una historia sincera y una mirada cercana y sin prejuicios".



A partir de ahí decidieron construir "una película que respirara verdad", huyendo de decorados -han filmado en casi 60 localizaciones- y con una realización muy cercana a los actores.



Ganador del Goya al mejor actor por "No matarás" (2020), Casas se dio a conocer con series como "Los hombres de Paco" y filmes como "Tres metros sobre el cielo" que le consagró como ídolo adolescente, una etiqueta que le costó tiempo dejar atrás.



En los últimos años ha encadenado papeles que le han otorgado el respeto de la crítica, tanto dramas como "Adiós" de Paco Cabezas como comedias como "Mi gran noche" de Álex de la Iglesia.



"Siempre he tenido curiosidad, como actor me involucro en el proceso de dirección, en la medida de lo posible siempre tengo un ojo puesto en cómo se dirige y se cuenta la película y llevaba unos diez años pensando en que algún día lo haría", ha explicado hoy.



La oportunidad llegó durante el confinamiento por la covid, en 2020, cuando se puso a escribir junto a su entonces pareja, la actriz francesa Deborah François, protagonista de la película "El Hijo" de los hermanos Dardenne, que obtuvo la Palma de Oro de Cannes en 2005.



"Yo quería ser el protagonista, pero era demasiado mayor, así que empecé a escribir pensando en él -en su hermano, de 24 años- y en regalarle el personaje que a mi me habría gustado hacer a su edad", ha explicado.



Óscar Casas asegura que, como director, Mario es duro y exigente. "Como actor se involucra y se obsesiona y como director es igual -señala-, pero a mi me encanta que me metan caña para sacar el máximo, y él ha estado ahí también para recogerme, me he sentido a salvo y he podido llegar a lugares donde de otro modo no me hubiera atrevido".