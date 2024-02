'La sociedad de la nieve' de Bayona arrasa en los Goya

'La sociedad de la nieve', el filme de Juan Antonio Bayona sobre la tragedia área de los Andes ha arrasado en la 38 edición de los Goya con un total de doce premios, de los trece a que aspiraba, incluidos el de mejor película y mejor dirección.



Unos Goya en los que se han hecho oír desde el escenario de la Feria de Valladolid todo tipo de reivindicaciones, el 'Se acabó' contra los abusos y la violencia contra las mujeres, pero también gritos contra el "genocidio" en Gaza y a favor del cine español frente a las críticas de Vox.



Es la primera vez que un filme de Bayona logra el Goya a la mejor película -es el cuarto como director- y ha sido posible, han recordado tanto el cineasta como sus productoras, Belén Atienza y Sandra Hermida, gracias a Netflix, porque nadie más puso sobre la mesa los recursos necesarios.



Bayona ha reivindicado que, pese a estar destinada a la plataforma y a espectadores de todo el mundo, haya sido vista en cines en España por 450.000 espectadores.



El filme, que aspira al Oscar a mejor película internacional, se ha llevado además los premios al mejor montaje, dirección de fotografía, dirección de arte, dirección de producción, música original, sonido, vestuario, efectos especiales, maquillaje y peluquería.



El argentino Matias Recalt ganó el de mejor actor revelación por su papel de Roberto Canessa, uno de los supervivientes del accidente y uno de los que emprendió la travesía de 10 días a través de la cordillera para intentar buscar ayuda.



La otra gran favorita, '20.000 especies de abejas' de Estibaliz Urresola se hizo con el Goya a la mejor dirección novel y el de mejor guion original, mientras Ane Gabarain recibió el de mejor actriz de reparto, que dedicó a las personas trans. "Acercarme a la realidad de esas personas me ha hecho mejor actriz y mejor persona", dijo.



David Verdaguer era el favorito para el Goya al mejor actor protagonista y se lo llevó por su interpretación del humorista Eugenio en 'Saben aquell' de David Trueba. Y tampoco hubo grandes sorpresas con el de mejor actriz, que ganó Malena Alterio por su trabajo en 'Que nadie duerma', de Antonio Méndez Esparza.



José Coronado se alzó con el de mejor actor de reparto por 'Cerrar los ojos'; Janet Novas con el de mejor actriz revelación por 'O corno', cinta que ganó la Concha de Oro en el último festival de San Sebastián. Rigoberta Bandini recogió el de mejor canción original por 'Yo solo quiero amor' de 'Te estoy amando locamente'.



El Goya a mejor película de animación y el de mejor guion adaptado fueron para otro filme español nominado a los Oscar, 'Robot Dreams' de Pablo Berger. "Larga vida al cine en los cines", subrayó Berger, unas palabras que resonaron con fuerza en una noche en la que arrasaba un filme de Netflix.



También hubo Goya, el de mejor película iberoamericana, para una tercera aspirante a los Oscar, la chilena Maite Alberdi, por 'La memoria infinita', que retrata el impacto del alzheimer en la relación entre el periodista Augusto Góngora y la actriz y exministra de Cultura chilena Paulina Urrutia.



Esa enfermedad degenerativa es la que padece la protagonista de "Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elías", dirigida por Claudia Pinto y ganadora del Goya a mejor documental.



"Aquí en el cine también 'Se acabó'"

La 38 edición de los Goya, presentada por Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Belén dejó claro desde un inicio su compromiso con las víctimas de la violencia sexual y los abusos de poder.



"Aquí en el cine, también se acabó", dijo Ana Belén a los pocos minutos de comenzar la gala. "Es urgente que todos exijamos certezas de igualdad y eso pasa por condenar todos los abusos y la violencia sexual y por revisar de manera profunda las estructuras que lo permiten", añadió.



Sus palabras provocaron una ovación de los asistentes, entre los que estaban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.



Más avanzada la noche, Susi Sánchez, vicepresidenta de la Academia de Cine, acompañada por todas las mujeres de la junta directiva, condenó los abusos "se den donde se den y vengan de donde vengan".



También Urresola apoyó este reclamo. "Se acabó, no queremos más violencia ni acoso ni en el cine ni en ninguna parte", dijo la directora que, por otro lado, fue de las más contundentes al condenar "el genocidio" en Gaza. "Tenemos que pedir a nuestros gobiernos que lo detengan", sostuvo.



Muchos otros asistentes lucieron una chapa alusiva a la guerra en Oriente Medio, como Carolina Yuste, David Verdaguer, Alba Flores, David Trueba o Ana Belén en una noche de reivindicaciones en la que Pedro Almodóvar quiso hacer oír la suya a favor del cine español y en respuesta al vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), que había tildado horas antes a los cineastas de "señoritos" que viven de las ayudas.



Almodóvar resaltó "lo obvio", en alusión al dinero que reciben los cineastas que lo devuelven "con creces" a través de impuestos, de la seguridad social y de la creación de "miles de puestos de trabajos".



Bayona entregó el Goya Internacional a "la reina" Sigourney Weaver, a la que dirigió en 'Un monstruo viene a verme' y José Sacristán homenajeó al Goya de Honor, el director de fotografía Juan Mariné, de 103 años, quien recibió su premio hace unos días en la sede de la Academia de Cine en Madrid.



La ceremonia tuvo como 'leitmotiv' la "gala soñada" de los Javis y contó con actuaciones de Amaia y David Bisbal, Estopa, Ana Belén rindiendo homenaje a Concha Velasco, y Niña Pastora, India Martínez y María José Llergó haciendo suya 'Se acabó', de María Jiménez, convertida en los últimos tiempos en himno contra el machismo.

Los premios para Galicia

Mejor Actriz Revelación para Janet Novás por su papel en la película de Jaione Camborda 'O Corno' y Mejor Cortometraje de Animación para 'To bird or not to bird', dirigida por Martín Romero y producida por Chelo Loureiro, han puesto el acento gallego en la 38 edición de los Premios Goya, celebrada este sábado en Valladolid, y en la que María Vázquez (Matria) se quedó a las puertas de recibir el galardón a Mejor Actriz Protagonista.

La actriz Janet Novás posa con el premio a la Mejor Actriz Revelación por su trabajo en 'O corno' @ EFE



Una nerviosa Janet Novás, que apenas podía sostener el papel en el que había apuntado todo lo que no se podía olvidar al recibir el galardón y que agotó el minuto que otorga la organización para dedicatorias, recordó en sus palabras a sus abuelas Carmen y Saladina, que eran mujeres "salvajes y sabias" a las que este reconocimiento pone en valor.



"Para mí, este premio viene a poner en valor ese conocimiento que se conecta con lo esencial, una sabiduría que no se articula a través de las palabras. Se posa en el cuerpo y se camina, se baila, se cantaba, para atravesar las injusticias a las que fueron sometidas", ha indicado Novas, quien también ha dedicado el premio a todo el equipo de una cinta que "huele a tierra y sabe a vida".



A este galardón también aspiraban Xinyi Ye y Yeju Ji, por 'Chinas'; Clàudia Malagelada, por 'Creatura'; y Sara Becker, por 'La contadora de películas'.



Por su parte, el filme de Martín Romero, 'To bird or not to bird', ha superado a 'Becarias', de Marina Cortón, Marina Donderis y Núria Poveda; 'Todo bien', de Diana Acién Manzorro; 'Todo está perdido', de Carla Pereira y Juanfran Jacinto; y 'Txotxongiloa', de Sonia Estévez.



En su intervención, Martín Romero ha mostrado su agradecimiento a todo el equipo de la película y a los productores, entre ellos Chelo Loureiro, que este sábado ha recogido su tercer Goya consecutivo.

El director Martín Romero (i) y los productores Ivan Miñambres y Chelo Loureiro posan con el premio al Mejor Cortometraje de Animación por 'To bird or not to bird' @ EFE



"Subir por tercer año consecutivo a recoger un premio Goya es absolutamente increíble. La animación es cine. Gracias Academia y gracias a las cuatro cineastas que han hecho los otros cortos, que son fantásticos. Dar las gracias también a mis amores, tres chicos que con la educación que tienen creo que no van a acosar a ninguna mujer, van a ser compañeros", ha manifestado Chelo Loureiro.

Listado de premiados de la 38 edición de los Premios Goya

MEJOR PELÍCULA:

- 'La sociedad de la nieve'.

MEJOR DIRECCIÓN:

- Juan Antonio Bayona, por 'La sociedad de la nieve'.

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL:

- Estibaliz Urresola, por '20.000 especies de abejas'.

MEJOR GUION ORIGINAL:

- Estibaliz Urresola, por '20.000 especies de abejas'.

MEJOR GUION ADAPTADO:

- Pablo Berger, por 'Robot Dreams'.

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA:

- Malena Alterio, por 'Que nadie duerma'.

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA:

- David Verdaguer, por 'Saben aquell'.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

- Ane Gabarain, por '20.000 especies de abejas'.

MEJOR ACTOR DE REPARTO:

- Jose Coronado, por 'Cerrar los ojos'.

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN:

- Janet Novas, por 'O'corno'.

MEJOR ACTOR REVELACIÓN:

- Matías Recalt, por 'La sociedad de la nieve'.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN:

- Margarita Huguet, por 'La sociedad de la nieve'.

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA:

- Pedro Luque, por 'La sociedad de la nieve'

MEJOR SONIDO:

- Jorge Adrados, Oriol Tarragó y Marc Orts, por 'La sociedad de la nieve'.

MEJOR MONTAJE:

- Andrés Gil y Jaume Martí, por 'La sociedad de la nieve'.

MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA:

- Alain Bainée, por 'La sociedad de la nieve'.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES:

- Pau Costa, Félix Bergés y Laura Pedro, por 'La sociedad de la nieve'.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO:

- Julio Suárez, por 'La sociedad de la nieve'.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA:

- Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Montse Ribé, por 'La sociedad de la nieve'.

MEJOR MÚSICA ORIGINAL:

- Michael Giacchino, por 'La sociedad de la nieve'.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL:

- 'Yo solo quiero amor', de Rigobera Bandini, por 'Te estoy amando locamente'.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN:

- 'Robot Dreams', de Pablo Berger.

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL:

- 'Mientras seas tu, el aquí y ahora de Carme Elías', de Claudia Pinto Emperador.

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA:

- 'La memoria infinita' (Chile), de Maite Alberdi.

MEJOR PELÍCULA EUROPEA:

- 'Anatomía de una caída' (Francia), de Justine Triet.

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN:

- 'Aunque es de noche'.

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN:

- 'To Bird or not to Bird'.

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL:

- 'Ava'.