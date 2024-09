Aciago arranque liguero de los tres equipos arousanos

Los tres equipos arousanos de Tercera RFEF todavía no saben lo que es puntuar en liga tras las dos primeras jornadas disputadas. La falta de adaptación a la categoría está pasando factura a Villalonga y Boiro, dos recién ascendidos, y también al Arosa, que ha cambiado sustancialmente su plantilla al incorporar bastantes jugadores que llegan de Segunda RFEF y todavía no le han tomado el pulso a la Tercera.



En Vilagarcía nadie contaba con un mal inicio liguero. Dos derrotas por la mínima ante Sarriana y Viveiro, sin estrenar el casillero goleador. El equipo está lejos de ser un aspirante a pelear por el ascenso en estos momentos. Le falta solvencia defensiva y el técnico Míchel Alonso todavía está tratando de acoplar a algunos jugadores a las posiciones donde puedan elevar su rendimiento. El Arosa todavía se está buscando a si mismo. Está en construcción. Nadie duda de que el equipo va a despegar, pero en el proceso se está dejando puntos.



El domingo ofreció brotes verdes en la segunda parte, cuando fue capaz de generar juego y suficientes ocasiones para marcar. Dos remates al palo lo impidieron. El partido ante el Noia el domingo a las 17 horas en A Lomba ya cobra una importancia relevante. Tendrá que gestionar sus necesidades, la de ganar y la de seguir dando pasos adelante en diferentes facetas del juego. Mejorar en las áreas es una de ellas.



Esta semana se espera la llegada del delantero coruñés Duque, que se unirá a sus nuevos compañeros a partir del jueves. Mientras que Javi Rey ha sufrido una lesión muscular y vuelve a estar K.O. como en pretemporada. Tiene una pequeña rotura de fibras en los isquiotibiales y no volverá a ejercitarse con el grupo hasta el lunes. Ya no jugó en Viveiro y no lo hará con el Noia.



El Villalonga, que ha apostado por al continuidad en plantilla y banquillo, también está a cero después de dos jornadas, al perder el sábado en Cangas ante uno de los rivales hechos para estar arriba. El equipo de Luciano está notando el salto de categoría. Si el año pasado era capaz de sacar los partidos adelante merced a su propuesta y dominio de las áreas, en Tercera las dificultades son mayores. Deberá elevar el nivel de aciertos y minimizar errores. Al menos en Cangas estrenó su cuenta goleadora. Un primer paso de cara a roer el siguiente hueso, ya que recibe el domingo a las 17.30 horas en San Pedro a la Sarriana, líder de la categoría con 6 puntos, 4 goles a favor y ninguno en contra.



El caso del Boiro es diferente. Las lesiones están condicionando al equipo de Cardeñosa en este inicio. En A Grela ante el Silva no estuvieron el portero Borja Rey, Dani Pedrosa ni el central Martín Sánchez, que todavía no se ha estrenado en liga. Demasiadas ausencias sensibles por línea de fichajes que llegaron para elevar el nivel del equipo. El calendario tampoco da tregua a los de Barraña, que el fin de semana reciben al Alondras.