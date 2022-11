La afición se suma a las quejas por el estado del césped de A Lomba

El Arosa consiguió el domingo una laboriosa victoria ante el Celta C Gran Peña. No fue el mejor partido de los vilagarcianos en cuanto a juego, ya que en muchas fases fueron superados por un rival que hizo un gran fútbol, pero lo importante en este caso para los locales fue sacar el partido adelante para dejar atrás el batacazo de Viveiro. Así lo explicó Iñaki Martínez, el gran protagonista al dar la asistencia del primer gol y marcar el segundo a pase de Santi Figueroa. “Queríamos demostrarle a la afición y a nosotros mismos que el último partido había sido un tropiezo y lo conseguimos en un partido duro en el que sabíamos que íbamos a sufrir ante un equipo de chavales”. Borja Míguez, otro de los protagonistas al anotar su cuarto gol en liga, explicó que “saímos coa intención de dedicarlle unha victoria a nosa afección” y dejar claro que lo de Cantarrana fue un “bache”.



El Arosa tuvo que hacer un gran esfuerzo físico, por lo que le exigió el joven filial y también por el estado del terreno de juego. “O campo estaba moi pesado, as pernas sufren e tivemos que sufrir nos últimos minutos”, dice Borja. “A nós aféctanos porque hai zonas onde non se pode xogar porque está moi mal”. A las críticas de jugadores y técnicos por el estado del terreno de juego durante las últimas semanas se unieron el domingo las de los aficionados, que mostraron su malestar en pancartas y cánticos durante el partido. En una de ellas se leía “en esta catedral no queremos un patatal”, en alusión a que el estado del césped no es acorde a la instalación por su historia dentro del fútbol gallego. En otra pancarta solicitaban soluciones al Concello y a la Fundación, que son los encargados del mantenimiento. “Nosotros estamos con la afición, los apoyamos y estamos con ellos porque la verdad es que el campo está muy mal”, dijo Iñaki. “Es difícil jugar así, nadie quiere jugar con una herramienta de juego, como el césped, en este estado”.



El Arosa volverá a trasladar el partido de su equipo juvenil de División de Honor, en este caso ante la Gimnástica de Torrelavega, a otra instalación dado el estado de A Lomba, aunque ello le implica pérdidas en lo económico. La directiva estudia jugar en Zacande.