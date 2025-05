Zona Franca, Vilagarcía y Caldas firman el convenio para ampliar 200.000 metros de O Pousadoiro

La ansiada ampliación del polígono industrial de O Pousadoiro está un paso más cerca. Al menos esa es la intención tanto de Zona Franca como de los concellos de Vilagarcía y de Caldas, cuyos representantes se reunían a la entrada del parque industrial para firmar un convenio para impulsar una obra que se lleva esperando prácticamente dos décadas. Un convenio que podría quedarse en nada si la Consellería de Economía no lleva a cabo una modificación puntual para permitir el cambio de promotor que, hasta ahora, es Xestur y no Zona Franca. El presidente de esta entidad, David Regades, declaró que “se trata de un cambio menor, pero necesitamos que el ente autonómico lo firme para poder avanzar en los trámites”. La pelota está, así pues, en el tejado de la Xunta de Galicia. Tanto el delegado de Zona Franca como los dos alcaldes arousanos, el vilagarciano Alberto Varela y el caldense Jacobo Pérez, ven fundamental desatascar un proyecto para “seguir creando solo industrial que atraia a novos emprendedores”.



La ampliación de este parque empresarial supondría dotar a O Pousadoiro de 200.000 metros cuadrados más de suelo industrial. Una superficie menor que la pretendida en su día en la segunda fase, pero que finalmente nunca llegó a desarrollarse. De esos 200.000 metros unos 20.000 corresponden a terreno caldense y el resto a Vilagarcía. La mayor parte de la superficie estaría en terreno que a día de hoy es comunal.



Si la administración autonómica da su visto bueno Zona Franca ejecutará los trabajos sin que estos supongan un coste para las arcas municipales de Caldas y Vilagarcía. Además de desarrollar la zona y adquirir los terrenos también contará con naves disponibles para el alquiler por si hay empresarios interesados en instalarse en la zona que prefieran esta fórmula. De lo que costará ejecutar este ambicioso proyecto de ampliación David Regades no se aventuró a dar una cifra.



El delegado de Zona Franca hizo referencia a la posición estratégica que ocupa O Pousadoiro, muy cerca tanto del acceso a la Autopista del Atlántico como al Puerto de Vilagarcía, de Interés del Estado. Sobre este punto cogió el guante el regidor vilagarciano, Alberto Varela, que manifestó que “non nos vale o que dixo no seu día o conselleiro Francisco Conde de que non se ampliaba O Pousadoiro porque había parcelas baleiras noutros parques. Os empresarios non queren outros espazos, queren este precisamente pola súa ubicación estratéxica”.



Más espacio

Así pues el polígono de O Pousadoiro crecería hacia el lado sur duplicando la superficie que ya existe. Zona Franca asumirá, así pues, la adquisición de los terrenos mediante la modalidad de compra pública.

El alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, declaró que “precisamente unha das eivas que ten a nosa localidade é a falta de terreo industrial, daí que teñamos en marcha varias propostas e que unha delas sexa, precisamente, esta no Pousadoiro”. Indicó que “o que queremos sobre todo é atraer emprego de calidade para a vila. Zona Franca posibilitar dotar de contido ao polígono para que as empresas veñan”.



Varela aplaudió que desde Zona Franca siempre haya habido disposición para “botar unha man”. Los dos regidores coincidieron en que existe demanda de empresas que quieren instalarse en la zona y que –de hecho–mantienen reuniones periódicas con interesados que ven frustradas sus intenciones por falta de un suelo idóneo. Reconocieron además que se han perdido ya oportunidades importantes para albergar a empresas durante estas dos décadas y que algunos emprendedores incluso ya no preguntan porque saben que no hay terreno disponible para poder asentar su actividad. Lo cierto es que prácticamente desde su entrada en funcionamiento el polígono de O Pousadoiro ya nació con vocación de ser ampliado. El aumento de las infraestructuras que lo rodean durante estas dos décadas han incrementado su posición como lugar estratético para posibles empresas.



David Regades declaró que Zona Franca también trabaja en otros puntos de la provincia de Pontevedra (mayoritariamente en el sur de la misma) como son Cuntis, cuyo polígono ya está en la última fase gracias a las negociaciones de esta entidad con el propio Concello.



En todo caso los tres responsables firmantes del convenio en O Pousadoiro coincidieron en que si la Xunta de Galicia quiere implicarse no habrá “ningún problema” para que pueda hacerlo.



Cabe recordar que hace precisamente un año que el alcalde vilagarciano mantuvo una reunión con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la que le reclamó precisamente la ampliación del parque empresarial. El regidor le trasladó a Rueda en ese encuentro institucional que se trata de un proyecto “esencial” para el despegue del sector industrial, ya que “existen empresas interesadas en instalarse nunha zona estratéxica como é esta, con porto de interese xeral e ben comunicada por estrada e tren, e que sen embargo carece de solo industrial para acoller grandes instalacións fabrís”.



En abril de 2023 el propio David Regades se ofrecía en una reunión con Varela en el Concello a ampliar el polígono de O Pousadoiro y a gestionarlo desde Zona Franca. En ese momento el alcalde ya lo vio como una ventaja, dado que entendía que así se puede aprovechar el poder que tiene el Consorcio en contacto con empresas.