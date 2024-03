Agridulce estreno de Dani Fernández ante un Barco que empató en el 95

El Ribadumia visitó al C. D. Barco, su rival más directo, ya que los locales se colocan una posición por debajo de los de Dani Fernández. Precisamente en su estreno en el banquillo, la zaga visitante consiguió un trabajado empate a uno, lastrado por un remate de Konate en el 95. El Barco llegaba al encuentro con necesidad de puntuar, ya que se encuentran a solo un puesto del descenso, por lo que, desde el inicio, los de Ribadumia tenían claro que no se iba a tratar de un partido sencillo.



Todas las miradas estaban puestas en el banquillo del Ribadumia, ya que sería el primer encuentro que disputaría Dani Fernández al frente del equipo. “Fue un partido muy igualado, es cierto que al principio ellos comenzaron controlando más el balón. Hubo tímidos acercamientos de ambos equipos”, comenta el nuevo entrenador. “Con el paso de los minutos cogimos confianza y les igualamos”, destaca. Sin duda, la oportunidad más clara de los primeros 45 minutosla tuvo Diego Iglesias en un uno contra uno frente a Imanol, el portero de los locales. Una ocasión que Iglesias acabaría fallando.

Segunda mitad



En la segunda mitad, el conjunto visitante se mostró más fuerte, con mayor dominio del balón y buenas ocasiones que no fueron capaces de materializar. A partir del primer gol del Barco, en el que Manu remata dentro del área en un córner, los locales comenzaron a apretar más en ataque, pero sin llegar a crear gran peligro, tratando de colgar balones al área que los de Fernández no tuvieron mucho problema en despejar. “Ya fue cerca del descuento que consiguieron encerrarnos atrás y tuvieron una buena ocasión que salvó Pazos. Y fue en el minuto 95, en un centro lateral que no conseguimos despejar bien y la dejamos muerta en el centro del área y Konate remata”.

Un buen partido de los visitantes, que suman un punto importante para tratar de alejarse del descenso.