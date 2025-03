Alberto Mariano: "No nos puede engañar la situación del Arosa, tienen mucho talento en las dos áreas"

Arosa y Villalonga se ven las caras mañana en A Lomba, a las 18 horas. El derbi será un punto de inflexión para ambos, pero especialmente para un Villalonga que se encuentra luchando por salir de los puestos de descenso.

Los de Alberto Mariano llegan a A Lomba con un duro golpe a sus espaldas tras caer en casa ante el Arteixo en el descuento, por lo que tres puntos ante los arlequinados supondrían un gran impulso. “El otro día fue un golpe duro, pero no queda otra que sobreponerse. Así está la cosa y así hay que trabajarla. No sé con cuántos efectivos llegaremos porque tenemos a varios jugadores que se están ejercitando a parte”, comenta Alberto Mariano.

Alberto Mariano charla con Jose Rivera en el partido que se disputó en San Pedro | Gonzalo Salgado



Un encuentro en el que la parte emocional jugará un papel importante al tratarse de un derbi. “En teoría en un derbi se iguala todo más, pero no nos podemos engañar por la situación que vivió el Arosa. Para ellos una mala temporada es estar en el sexto puesto cuando todos pensábamos que le estaría compitiendo a la UD”, señala Mariano.

Josiño defiende un balón ante el Arteixo | Mónica Ferreirós

“Tienen un equipo con muchísimos recursos, tanto para jugar replegados como para apretar arriba. Cuentan con mucho talento en las dos áreas”, destaca el entrenador del Villalonga FC.

A Lomba, el gran condicionante



En esta campaña el Arosa SC no está siendo un gran anfitrión, y es que los de Lemos se dejaron una cantidad importante de puntos en casa, dato que puede aportar esperanza al equipo de Vilalonga.

“Es cierto que en casa fallaron mucho, pero el estado del campo también les condiciona. No sirve de excusa, pero para un equipo que en teoría tiene que someter al rival, que el balón no circule no le ayuda para nada”, dice Mariano. La tregua de la lluvia estos días facilitará el estado del césped para este domingo, que ya se dejó ver más saludable en el último encuentro ante Barbadás.

Dieguito mantiene el esférico ante el Arteixo | Mónica Ferreirós



“Creo que este fin de semana el campo estará mejor y servirá para que ellos muestren cosas que no hicieron hasta ahora. Para nosotros ojalá que no, pero es un equipo difícil”, resalta el técnico celeste. Asimismo, Mariano espera que los visitantes puedan “mantener el balón el mayor tiempo posible, sobre todo, los primeros minutos”.



“A ver si somos capaces de mantener el balón el máximo tiempo posible, cuanto más largo podamos hacer el partido mejor, porque cuanta más ansiedad provoquemos en ellos, antes se van a precipitar”, asegura Mariano.

“Será importante que ellos no se sientan cómodos, tenemos que apretar y si nos someten ser contundentes atrás y estar muy concentrados, pero sí o sí tenemos que tener más acierto en el área rival”, destaca.

Los problemas en ataque



En los últimos partidos, el Villalonga acusó muchos problemas en ataque, no precisamente para generar ocasiones claras de peligro, pero sí para conseguir acabar las jugadas y materializar. Ante el Arteixo, los celestes tuvieron multitud de ocasiones para sentenciar el marcador, pero no las aprovecharon.



“Hemos dejado marcadores cortos que indican que estamos mejor defensivamente, pero el fútbol es equilibrio y en ataque deberíamos de hacerlo mucho mejor de lo que lo estamos haciendo”, lamenta Mariano.

Marcos Blanco intenta recuperar un balón ante el Arteixo | Mónica Ferreirós

“Es cierto que me preocuparía más que no llegásemos al área, pero tenemos que recuperar ese instinto, ir con la intención de tirar a portería y rematar una jugada”, implora el entrenador.



“No es que estemos trabajando más en ataque, pero tenemos que aprovechar las ocasiones claras que generamos. El fútbol es muchas cosas, pero sobre todo es ganar, y de nada sirve estar bien estructurados si después no metes goles y no sumas", dice Mariano.



Así, antes del derbi, el Villalonga se coloca como penúltimo clasificado con 23 puntos y un partido menos, a solo tres puntos de conseguir salir de los puestos de descenso. El Arosa, por su parte, es sexto con 43 puntos, a dos del Alondras (45), equipo que ocupa el último puesto de las plazas para el play-off de ascenso.

Nueve finales para mantenerse en Tercera RFEF

El Villalonga FC tiene por delante nueve finales, ya que el uno de mayo tendrán que jugar el aplazado con el Betanzos. Los de Mariano necesitan empezar a sumar ya de tres en tres para mantener la categoría el próximo año, y para ello, todo pasa por hacerse fuertes en casa.

“Para bien o para mal nos quedan enfrentamientos contra rivales directos y la mayoría en casa, salvo el del Boiro, dónde estaría muy bien puntuar”, dice Mariano. “Todo lo que podamos sacar fuera de casa estará genial, pero todo pasa por jugar fuerte en casa. Si no somos capaces de hacer eso en San Pedro ante rivales directos estará claro que mereceremos bajar de categoría. La realidad es que hay que empezar a ganar ya”, recalca el entrenador celeste.

“Tengo la sensación de que retrasar el partido con Betanzos no nos favoreció, y es un error darlo por ganado”, señala.