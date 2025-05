Alberto Mariano y el Villalonga FC separan sus caminos

El Villalonga FC comunicó que el próximo año Alberto Mariano no será el técnico que dirija al equipo en Preferente Sur. Una dura decisión que llega después de una reunión "triste" entre la directiva y el entrenador. Lo cierto, es que los dirigentes del club celeste ofrecieron la continuidad a Mariano, pero el entrenador fue totalmente honesto y consideró que no era la mejor opción.

"Habría que hacer un equipo con bastantes caras nuevas y, al final, yo no controlo la zona. Preferente es una categoría que no domino, y aunque Lázaro, el segundo, sí y me podría echar una mano, el club se merecía que fuese honesto", comenta Alberto Mariano.

"Estoy muy agradecido con el Villalonga porque me he sentido muy a gusto. Es verdad que el último mes, deportivamente hablando, fue muy duro por esos partidos en los que no fuimos capaces de marcar y que seguramente nos hubiesen sacado del descenso", cuenta. "La directiva me trató genial y en todo momento me ofrecieron seguir y se portaron fenomenal, es duro tomar esta decisión", lamenta Mariano.

"Es un equipo preparado mínimo para hacer un play-off. Fue muy triste pero el club se merecía toda la sinceridad", concluye el ya ex técnico del Villalonga.

El cuadro celeste se encuentra ahora trabajando en anunciar al próximo entrenador, y es que empieza a sonar con fuerza el nombre del cambadés Edu Charlín, que esta pasada temporada entrenó al Moaña.