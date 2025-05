Álex Otero: “Vamos a muchos torneos, pero el Arousa Fútbol 7 es diferente”

El Arousa Fútbol 7 calienta motores. Este fin de semana vuelve a reunir en Ribadumia a las mejores canteranas nacionales e internacionales, representadas con sus mejores equipos de la categoría sub 12. Entre ellas la del RC Celta, el club de moda de “LaLiga” española gracias a su apuesta por jugadores de la base que, guíados por Claudio Giráldez y Róber Fernández, han devuelto a la entidad y a la afición al concierto europeo.



El éxito celeste es fruto del trabajo de personas que llevan años tomando buenas decisiones en A Madroa. Una de ellas es Álex Otero, actual director de scouting del club y mano derecha de Marco Garcés, director de fútbol de la entidad, al que acompañó en la presentación del AF7 en Ribadumia hace unos días. Otero atendió a Diario de Arousa para hablar del torneo, de la política de cantera del club vigués y también de uno de sus talentos emergentes, el vilaxonáes Óscar Marcos.

¿Qué percepción tiene el Celta del Arousa Fútbol 7 y qué diferencia ve respecto a otros torneos?

Desde hace muchos años estamos yendo a un montón de torneos, sobre todo de las edades sub 12, sub 13 y sub 14. La diferencia que veo es que aquí vienen equipos internacionales de un nivel muy alto que compiten con los nacionales. Hay muchos torneos a nivel nacional a los que van clubes de Primera División en estas edades tan tempranas, pero este te permite compararte con otros de máximo nivel europeo.

¿Qué prioriza el Celta en este evento de edad alevín?

Lo primero que disfruten de la experiencia porque jugar aquí, al lado de casa, contra equipos como estos es una experiencia tremenda. Y sobre todo que convivan con niños que tienen otras culturas e idiomas, y que sientan la sensación de perder, ya que en muchos casos están acostumbrados a ganar. Esta es una experiencia que les va a quedar para toda la vida. El día de mañana no se van a acordar de si han ganado o perdido un partido en alevines, pero sí de haber jugado el Arousa Fútbol 7.

Por lo que está pasando con el primer equipo, ¿atraviesa la cantera del Celta el mejor momento de su historia?

Sí y ya no sólo por el nivel. Llevo muchos años en la cantera y siempre hubo un nivel muy alto, pero hoy en dia están abiertas las puertas del primer equipo y del Celta Fortuna para chicos jóvenes y eso es lo que hace vivir el mejor momento.

Gracias a eso, ¿es más fácil captar jugadores?

Sí, la gente quiere ser parte de la cantera del Celta porque ven que tienen la oportunidad de llegar al primer equipo.

Siempre se habla de Zubieta, Lezama, la Masía, Villarreal...¿el Celta nota ahora que es una referencia de cantera para otros grandes clubes españoles?

Nosotros consideramos que hacemos cosas normales. No hacemos desembolsos tremendos, como pueden hacer otros clubes en cantera porque tienen mayor capacidad. La gente habla bien del proyecto del Celta. No porque uno o dos jugadores hayan llegado al primer equipo, que en este caso son más, sino porque ven un proyecto con una base sólida y con gente que cree mucho en esto. Yo llevo muchos años y la gente que va llegando al club, como Marco o Marián, también creen ciegamente en la cantera. Ahora con Claudio, Fredi, Alberto Suárez en el equipo juvenil...todos creemos en lo mismo. Esto hace que cuando vamos fuera nos respeten un poco más.

Un Celta plagado de jugadores salidos de A Madroa celebra su clasificación para la Europa League el pasado sábado en Getafe / EP

Este año hemos visto cadetes jugando con el juvenil de División de Honor y juveniles en el filial en Primera RFEF. ¿El club quiere acelerar los procesos formativos?

Creemos que los jugadores tienen que tener un contexto donde realmente estén exigidos. Hay ciertos partidos donde vemos que no compiten lo que deberían. Necesitamos que se esfuercen y para eso vamos probándolos para ponerlos en el contexto de exigencia, sin forzar tampoco la situación.

¿Aunque repercuta en peores resultados de los equipos en cantera?

Siempre que saltamos a un campo queremos ganar, como todo el mundo. Pero no es nuestra prioridad ganar las ligas ni mucho menos. Cuando Gabri Veiga, Fer López, Hugo Álvarez, Damián, Sotelo o Javi llegan al primer equipo, nadie se acuerda si fueron campeones de liga con el cadete A o el juvenil B.

¿La llegada al primer equipo de tantos canteranos de la mano de Claudio Giráldez es algo que puede seguir manteniéndose a corto plazo?

Sin duda en todas las generaciones tenemos jugadores buenos. No es fácil tener una como la del 2003, de la que llegaron muchos al primer equipo. Pero nosotros creemos que en todas hay jugadores que pueden llegar. Tanto en el Fortuna como en los dos equipos juveniles vemos futbolistas que nos ilusionan, por lo que estamos tranquilos en ese sentido.

¿El club piensa en recuperar un segundo filial como ocurrió con el Gran Peña Celta C?

No. El Celta C nos aportaba algo muy muy bueno y lo disfrutamos mucho. Pero en esa aceleración de procesos por la que apostamos se está demostrando que nos viene bien que estén cuatro o cinco juveniles ya en el Fortuna, un equipo que ha luchado por clasificarse para el play-off casi hasta la última jornada. Los jugadores tienen que estar más exigidos y saltarnos ese escalón a la larga nos va a dar más beneficios que tener un equipo C.

Óscar Marcos, una de las perlas de la cantera del Celta, disputará la fase final del Europeo Sub 19 este mes de junio

¿Hay muchas expectativas con Óscar Marcos?

Es un talento especial. Lo conozco desde su etapa de prebenjamines y lo incorporamos en benjamín B. La gente disfruta viéndolo jugar. Al igual que él hay más jugadores de un nivel alto en la cantera, no sólo quiero centrarme en él. Son jugadores que las expectativas que te generan son que te gusta verles jugar y crees que pueden llegar al primer equipo. Si no llega Óscar u otro no es un fracaso. Tienen la puerta abierta del primer equipo y del Fortuna, aún siendo juvenil en su caso, y sabemos que tiene un talento especial. También sabemos que tiene que trabajar mucho para llegar al primer equipo.