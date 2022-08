El Alondras se lleva el XXX Trofeo Concello de Ribadumia

Finalmente el XXX Concello de Ribadumia no pudo quedarse en casa y fue el Alondras el que se lo llevó. Un partido muy ajustado que terminó con un 1-1 en el marcador y tuvo que resolverse a penaltis inclinó la balanza hacia los visitantes, en una edición en la que, por problemas de agenda, el Umia no pudo, como es tradición, enfrentarse al Ribadumia.



Si bien el Alondras era favorito a ganar, dado que es de mayor categoría que el anfitrión, el Ribadumia no cedió en ningún momento y ante el gol que llegó más o menos a la media hora de partido por parte de los visitantes, Nando respondió ya en la segunda mitad poniendo el empate en el marcador. Este 1-1 llegó con un tanto desde fuera del área, de vaselina.



Un partido “entretenido”, señaló Félix Pérez, directivo del CD Ribadumia, quien añadió que, pese a ser el Alondras de categoría mayor que el Ribadumia, “non houbo superioridade por parte de ningún”, con lo que, pese a la derrota, el sabor de boca que se queda es positivo.



En cuanto al ambiente por parte del público, fue bueno, a pesar de que la cita deportiva tuvo que competir con un gran día de playa que, sin duda, pudo disuadir a muchos de animarse acudir al campo.



En cuanto al Ribadumia, Pérez comentó que “seguimos probando cousas de cara á próxima temporada”, en referencia a juveniles que están pasando al equipo sénior.









Problemas de agenda





Cabe recordar que problemas para cuadrar las fechas provocaron que este año la XXX edición del Trofeo Concello de Ribadumia se disputase entre el C.D. Ribadumia y el Alondras. Tras reunirse todos los implicados, se decidió que el Ribadumia, como anfitrión, eligiese equipo rival para la cita.