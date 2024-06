Amargo estreno del Viajes InterRías ante el Tenerife en el Torneo Juvenil de la RFEF

El Viajes InterRías B se estrenó con un amargo resultado (1-0) ante el Costa Adeje Tenerife en el nuevo Torneo Juvenil creado por la Real Federación Española de Fútbol, con el objetivo de potenciar el fútbol femenino en las categorías base.



En el primer tiempo, más corto de lo habitual, ya que los partidos tienen una duración de 70 minutos, el conjunto de Sanxenxo mantuvo más laposesión del balón, manteniendo la intensidad, a pesar de no crear excesivo peligro en el área del Costa Adeje Tenerife. Las de Romina mantenían el tipo ante un equipo de máxima categoría, con Aitana Penas y Antía Villadeamigo controlando el juego en la sala de máquinas.



Ya en el segundo tiempo, el conjunto de Romina no pudo mantener la intensidad con la que empezaron el encuentro, cediendo el balón en muchas ocasiones al rival, que aprovecharía cada error del equipo de Sanxenxo. El correctivo no tardó en llegar, y es que el Tenerife consiguió anotar gracias a una acción que remataría Teseida para estrenar el marcador. El InterRías no bajó los brazos y luchó hasta el final por empatar el partido, generando peligro a balón parado. Las visitantes trataban de forzar los córners para poder centrar y confiar en los balones aéreos, pero no fue suficiente. Hoy se medirán al Athletic Club .