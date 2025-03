Ana Peleteiro: "Si me dicen esto hace un mes, jamás lo hubiese imaginado”

Ana Peleteiro afrontó el Mundial bastante limitada en el aspecto físico, ya que llevaba días con molestias en la rodilla izquierda que se dañó en la primera competición de la temporada en Francia. A la conclusión de la competición en Nankín, dijo estar “contenta” por volver a subir al podio, aunque reconoció que el dolor en una rodilla condicionó su concurso hasta el punto que luchó “contra los monstruos hasta el último intento”.



Dos semanas después de proclamarse campeona de Europa de triple salto en pista cubierta en Apeldoorn (Países Bajos), volvió a subirse al podio con 14,29 metros, por debajo de los 14.37 que saltó en Países Bajos hace dos semanas. La ribeirense fue encandenando saltos por encima de 14.20 sin dificultades, pero no logró acercarse a los 14,75 que le dio también el bronce mundialista el pasado año en Glasgow. “He sentido mucha molestia desde el principio y he estado luchando contra los monstruos hasta el último intento. Quería luchar por más, sabía que el oro estaba lejos porque me dolía la rodilla, pero pensé que podía atacar la plata”, dijo al término de la prueba.

Peleteiro se tomará ahora un tiempo para descansar y recuperarse de sus molestoas físicas



“Estoy contenta porque si me dicen esto hace un mes jamás me lo hubiese imaginado. Acabo la temporada de pista cubierta con un oro y un bronce y ganando a la campeona olímpica”, comentó la arousana, que “pensaba en hacer un buen salto, algo un poco diferente” a lo que suele hacer, aunque al final no pudo.

“Las competiciones son para coger medalla y es lo que he hecho. Las marcas llegarán. He hecho pista cubierta casi sin preparación y no puedo pedir más. Tengo que estar motivada y ahora tengo que tratarme. Me duele la rodilla y no quiero Voltaren. Llevo desde que llegamos con la doctora y ahora toca descansar y recuperarse”, manifestó.

El binomio Peleteiro-Campaoré ha empezado con éxitos también en el apartado deportivo



“En el Mundial de Tokio (septiembre) voy a estar en mi mejor versión, fina, competente y con mil ganas”.

Su éxito en la temporada de pista cubierta llega tras la decepción que supuso el sexto puesto en los pasados Juegos de París, sólo unas semanas después de colgarse el oro en el Europa al aire libre de Roma donde llegó hasta los 14.85 metros. La ribeirense cerró una etapa en Guadalajara en el grupo de entrenamiento de saltadores de élite con Iván Pedrosa. Tomó la decisión de regresar a casa, a Ribeira, donde se está haciendo una casa. Estableció su centro de operaciones para entrenar en el módulo de A Fieteira, a las órdenes de su marido Benjamin Campaoré. Ambos despejaron cualquier duda sobre el rendimiento de la atleta tras los cambios en esta primera parte de la temporada. Ahora toca descansar, tratar las molestias y seguir entrenando duro para la temporada al aire libre, que tendrá en el Campeonato del Mundo al aire libre en Tokio en septiembre como gran objetivo. “Gracias y mil gracias a los que algún día creyeron que todo esto es posible”.