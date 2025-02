Ana Peleteiro se jugará todo a una carta en el Campeonato de España

Ana Peleteiro tuvo que dejar a un lado sus aspiraciones en Valencia, a causa de unas molestias que rapidamente determinó de dónde provenía. Un dolor muy fuerte impidió que saltase, pero la ribeirense conocía ese dolor. Concretamente, hay que remontarse hasta el año 2014, momento en el que Peleteiro casi tuvo que pasar por quirófano hasta que se cruzó con el doctor Pedro Guillén.

Lo cierto, es que a la atleta le descubrieron que tenía una patología de la cual, por aquel entonces, solo se conocían tres casos en el mundo de la medicina, y todos ellos habían sido resueltos con cirugía. Se trataba de una ruptura de varios ligamentos en la articulación tibioperonea, y por aquel entonces, Guillén evitó que Peleteiro tuviera que pasar por quirófano.



Más de 10 años después, esos dolores vuelven a lastrar a la atleta olímpica, que decidió repetir en esta ocasión el mismo tratamiento conservador que la salvó de la cirugía hace ya más de una década. Con la lesión mencionada, cuando Peleteiro recibía un impacto, sufría inflamaciones.

Los dolores regresaron después del tercer salto en Miramás, motivo por el que decidió volver a ponerse en las manos de Guillén. “Mientras cambié de pierna no tuve ninguna molestia, pero el mal impacto de Miramás, a la mínima que hacía algo con más potencia me volvía a doler. En Valencia, hice el calentamiento y en una de las carreras de impulso me volvió a dar ese latigazo”, cuenta Peleteiro.

"Pudimos ver que la cápsula seguía estando perfecta, o sea, que era la misma situación que hace 10 años. Ahora tengo que reposar durante 48 horas y retomar los entrenamientos. A partir del lunes espero volver a mi actividad normal, me jugaré todo a una carta en el campeonato de España y voy a volver a saltar con la pierna derecha", señala. "No tengo que pasar por quirófano ni dejar pasar 12 semanas", concluye.