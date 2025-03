Antía González: “El Boiro me dio confianza, nunca había marcado tanto”

La vilagarciana Antía González dio el salto la temporada pasada al EFM Concello de Boiro, conjunto que se está disputando en liderato de Primera Femenina autonómica con el Orzán. Un éxito en el que González cobra protagonismo de cara al gol, siendo la segunda máxima anotadora de la categoría con 25 tantos.

¿Cómo está siendo la temporada con el Boiro?

Está siendo un poco atípica paras lo que pensábamos. Al final, somos un recién ascendido y aunque te imaginas competir bien, no te imaginas que todo se fuese a dar tan bien. Queríamos estar lo más arriba posible pero nadie se lo imaginaba.

¿Qué cree que está siendo importante para tan buenos resultados?

Creo que varias cosas. A veces es complicado acertar con los fichajes pero en este caso funcionó muy bien, somos un grupo jóven con mucha ambición. La categoría puedes perder contra cualquiera, muchos partidos los ganamos por esa ambición.

"Ahora hay muchos clubes apostando por el fútbol femenino, hace ocho años no tenías ni niñas ni una buena estructura", comenta.

Tienen una batalla reñida con el Orzán, ¿cómo ve a su rival más directo?

Tanto Orzán como Celta son dos grandes equipos. Tienen una estructura que nosotras no tenemos. Si se les lesiona alguien juegan con la ventaja de que tienen alguien a quien poner que vaya a cumplir. Al final, juegas contra una estructura.

Es la segunda máxima goleadora de Primera Femenina con 25 goles, ¿qué se siente?

Evidentemente es algo que te da confianza. El objetivo principal no es ser pichichi, sino el objetivo del equipo. Ahora pensamos en el título, eso es un número, ojalá acabemos la temporada con muchos más porque eso significará que estamos ahí.

"Cuando te enfrentas al Orzán o al Celta, no juegas solo contra las jugadoras, sino contra toda una estructura", asegura.

¿Ve posible el ascenso?

Creo que sí. Pero tampoco sabemos cuántos equipos van a ascender. Siguiendo la línea de ahora, sería una locura, pero es posible.

¿Se marca algún reto de aquí al final?

Mi reto principal es ganar la liga. A nivel personal, es verdad que ya que estás en los 25 siempre piensas en llegar a los 30. Personalmente, no me marqué nada a principio de temporada, ni lo voy a hacer.

¿En qué aspecto cree que ha crecido más como futbolista en Boiro?

La confianza. Jugué y aprendí mucho en el Umia, pero llega un punto que te hace falta minutos y confianza. Caí de pie en el Boiro en todos los aspectos. Mi relación con el gol nunca fue tan alta como ahora. Te permite ver que no estás tan lejos de ser mejor jugadora de lo que muchos piensan.

Llegó procedente del Umia, ¿qué le hizo dar el salto?

Sabía que la etapa en el Umia se había acabado. Sentí que me tenía que ir del Umia y fue una casualidad, yo no busqué al Boiro, fue todo por una amiga, yo quería competir, pero no me esperaba este éxito.

"Dos ascensos seguidos sería una locura, pero siguiendo la línea que venimos trabajando hasta ahora, sí que es posible", recalca.

¿Cree que año tras año la categoría progresa?

Sí. Se nota que desde que jugué hace ocho años en gallega hasta día de hoy, hay muchos clubs apostando por el fútbol femenino. Antes no tenías niñas ni oportunidad de tener una estructura para crecer. Hay muy buen fútbol en la categoría.

"El fútbol femenino es más táctico que el masculino, pero muchos no se paran a verlo", señala González.

Por desgracia se sigue escuchando eso de “ni es fútbol ni femenino”, ¿qué diría al respecto?

El fútbol femenino es diferente al masculino, ni mejor ni peor. Creo que el femenino es más táctico y te obliga a desarrollar más esa parte, fuera de esas condiciones físicas tan diferenciales. Mucha gente por la predisposición de “no me gusta”, no se para a ver un fútbol que puede ser más vistoso.

¿Qué le diría a la Antía que empezó a jugar al fútbol?

Que lo que el fútbol te da, el fútbol te lo quita. A veces hay situaciones en los que tienes que aceptar que no es tu momento y es muy complicado, como la misma vida.