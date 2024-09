Anxo Martínez y Diego Suárez abandonan Cabo de Cruz para poner en marcha un Centro Deportivo en Vilagarcía

El Club de Remo Cabo de Cruz tendrá que empezar una nueva, y dura, etapa. La entidad pierde a sus dos principales pilares, y es que Anxo Martínez, y Diego Suárez, el entrenador del club, abandonan el barco. Lo cierto, es que Martínez ya aventuró el pasado mes de febrero que, tras su paternidad, seguramente tendría que tomarse un respiro del mundo del remo, ya que las prioridades pasarían a ser otras, bastante incompatibles con la exigencia de un deporte como el remo. Una decisión difícil pero necesaria después de más de media vida dedicada al remo.

Anxo Martínez se despidió de Cabo de Cruz de la mejor manera posible, remando la Regata de la Concha. “Lo dejé de la mejor manera posible, porque es la regata que siempre quieres remar. Estoy muy contento y orgulloso de lo que logré, creo que en todos los años que estuve en Cabo di lo mejor de mi, lo mejor que pude. Estoy satisfecho con mi carrera”, comenta Anxo Martínez.



“Tenía decidido que iba a dejarlo desde que nació mi hijo, mis prioridades ahora son otras para el nivel de exigencia del remo, no podría compatibilizarlo con una categoría inferior porque quita mucho tiempo”, comenta Martínez. Lo cierto, es que no solo los temas familiares fueron la punta del iceberg para sellar una carrera más que brillante, si no que ahora, Martínez se ha embarcado en una nueva aventura, lejos del mar, pero que también habrá que remar para que salga bien. “Vamos a abrir un Centro Deportivo en Vilagarcía de Arousa. Se llamará Suma Sport Center & Box y estará ubicado en el Polígono de Trabanca”, cuenta el ya ex remero. A su lado, como socio, estará Diego, quien hasta ahora era entrenador en Cabo de Cruz.

“Ambos llevamos más de 20 años vinculados al deporte, es nuestra vida, y al final es un proyecto de negocio que ahora mismo nos está requiriendo mucho tiempo, por lo que también, por esa parte, es incompatible conla exigencia del remo”, destaca Martínez. “Vamos a tener clases de entrenamiento personal y cross training. En general iremos un poco según lo que nos vaya solicitando la gente, rendimiento, salud...”, señala Anxo Martínez. También, de cara al futuro, aspiran a poder crecer e introducir fisioterapia en su nuevo centro deportivo. “Actualmente estamos con temas de obras, pero esperamos poder inaugurar ahora en octubre”, comenta.



“Dejar el remo es una decisión que estaba tomada, pero ahora, con el negocio y la familia, más que nunca, ya que necesitaba desconectar de la presión que exige estar en el mejor equipo de Galicia. Estar en Cabo de Cruz es mucha presión, aunque, por supuesto, me dio muchísima pena dejarlo”, indica Martínez.

Una carrera de éxito



Anxo Martínez se despide del mundo del remo orgulloso y satifecho por la carrera que deja atrás. Un sello que nadie podrá borrar, siendo una de las grandes figuras del remo arousano. A sus espaldas, Martínez deja logros como, por ejemplo, el Campeonato Gallego, y de España, de Bateis y Trainerillas, el Campeonato Gallego de Traineras, así como la sexta posición en la Liga ACT y en la regata de la Concha en Donosti.

“Yo siempre seré de Cabo, para mi, aunque no sea exactamente así, soy como un canterano del club”, comenta Anxo Martínez. Una despedida que no solo supone un antes y un después en la vida del deportista vilagarciano, si no también en la historia de Cabo de Cruz.

Diego, adiós al técnico



Junto con la salida de Anxo Martínez de Cabo de Cruz se va también el entrenador Diego Suárez, quien llegó a Cabo de Cruz en el año 2022, como sustituto de Gustavo Vázquez. Suárez es un remero con una gran reputación en el mundo del deporte, y el que llevó a Cabo a lo más alto en las dos últimas temporadas. En sus inicios, Diego Suárez tuvo que hacer frente a numerosas bajas, además de hacer un cambio de mentalidad en el conjunto a su llegada hace dos temporadas.

Asimismo, el técnico se marcha con el orgullo de haber cumplido con los objetivos que se plantearon, y es que, como él mismo señaló, para Cabo de Cruz era una obligación remar la Regata de la Concha, a pesar de que un pequeño bajñon en liga pareciese condenar a Cabo de Cruz. Por el momento, no se conoce quién será el sustituto de Diego Suárez como técnico del club, pero el de Vilaxoán deja un listón muy alto. Así, Suárez se convertirá en el socio de Anxo Martínez, comenzando así una nueva aventura empresarial a la que esperan dar luz verde este próximo mes de octubre.