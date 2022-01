Aplazado el partido del Cortegada en Málaga por positivos en Unicaja

Varios casos positivos de covid en el Unicaja Málaga han provocado el aplazamiento del partido de la Liga Femenina 2 que tenía que jugar el Mariscos Antón Cortegada esta tarde en la ciudad sevillana. El jueves por la mañana el equipo de Javi Nogueira conoció la suspensión, por lo que ya no viaja a Andalucía.



El aplazamiento en términos deportivos es una situación que beneficia a las vilagarcianas, que las últimas semanas tampoco se han librado de la incidencia de la pandemia, al tener a una jugadora confinada y no poder disponer de las júniors para entrenar por un brote en el equipo canterano. Además, Cristina Loureiro sigue recuperándose de su lesión de esguince de tobilla y el club todavía no ha sido capaz de incorporar al fichaje demandado para suplir la baja de la norteamericana Lauren Loven.



En términos económicos, en cambio, esta suspensión provoca pérdidas para la entidad, que ya tenía comprados los billetes de avión a Málaga y al no viajar pierde ese dinero gastado. Por otra parte, la nueva fecha para disputar este encuentro supone ya un quebradero de cabeza para la directiva, en una temporada ya de por sí marcada por unos viajes de punta a punta del territorio español por la polémica distribución geográfica de la entidad. Más si cabe, cuando la próxima semana el equipo también tiene que viajar a Andalucía para visitar al Córdoba el sábado. Un desplazamiento que aprovechará para adelantar el partido correspondiente a la jornada 16 ante el Alhaurín de la Torre, al domingo por la mañana. LF2.



Desde la directiva esperan que en la Federación Española sean comprensivos con las circunstancias y les permitan encajar este partido aplazado en el fin de semana que viajarán a Melilla, para intentar ahorrar costes.