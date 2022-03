El Arosa y su afición recobran ánimos con el empate en Langreo

El Arosa recobró ayer su mejor versión en Segunda RFEF para sumar un punto en Langreo que aunque le mantiene en puestos de descenso frena su dinámica negativa a domicilio y le refuerza en la pelea por la permanencia. Las sensaciones que dejó el equipo fueron buenas. Le faltó dominar las áreas porque en líneas generales a nivel de juego fue incluso superior a los locales. Encajó en un error que aprovechó el delantero Pana mediada la primera parte. Pero espoleado por su público, que merece capítulo aparte, ya que en un número cercano al centenar le respaldaron de forma impresionante, nunca se dio por vencido y empató por mediación de Luismi a falta de un cuarto de hora. El premio pudo ser mayor porque en el tiempo de aumento Beda perdonó el 1-2.



Introdujo varias modificaciones significativas en el once Jorge Otero. Debutó Diego Felices como central izquierdo y Sidibé fue la otra gran novedad en el centro del campo junto a Pedro García. Apostó por reforzar la zona ancha el técnico, meter músculo y presencia, con Julio por delante, Nuño y Luismi en las bandas y Beda de nueve. La apuesta tuvo una incidencia positiva en el juego. En los primeros veinte minutos se vio un Arosa diferente al de las últimas jornadas a domicilio. Más sólido, seguro y no tan descosido. Espoleado por su afición, la actitud del equipo también fue prometedora. A todos estos ingredientes solo le faltó en la primera parte ser más resolutivo en las áreas.



Fue el equipo de Vilagarcía el que tuvo la primera gran ocasión. A los siete minutos en un mano a mano de Pedro García cuyo disparo repelió el meta local Adrián Torre. La acción fue buena en campo contrario, moviendo bien el balón y tirando una pared con Nuño, el vigués entró bien desde segunda línea pero disparó contra el cuerpo del portero.



A los diez minutos la tuvo el Langreo. Y es que pese a los intentos de fortalecerse defensivamente, el Arosa sufre en el centro de su zaga, sobre todo en días como el de ayer al tener que bailar con un delantero de la calidad y movilidad de Pana. El “nueve” local recibió un pase de Juan López a la espalda de Campillo, pero su disparo lo repelió el meta catalán Álex Cobo.



Pese al susto el Arosa estaba bien, dominando. Tuvo acercamientos. En un disparo al lateral de la red de Luismi y en otro del propio vigués que acabó en córner. En el minuto 20 gozó de otra llegada. Una buena jugada por la izquierda entre Luismi, Cotilla y Julio, cuyo pase atrás a Beda acabó en córner, ya que el brasileño, que ayer estuvo más atinado fuera del área que dentro, se perfiló hacia su pierna izquierda en buena situación en el punto de penalti.



De la nada el Langreo se sacó su gol merced a un error en cadena de la zaga del Arosa. Un balón frontal bombeado sobre Pana, que no entrañaba peligro. Midió mal Campillo y perdió el duelo Diego Felices, que dejó pasar el balón y al delantero Pana, que completamente solo batió a placer a Cobo. El Arosa, una nueva jornada, concedía, tirando por la borda todo lo hecho hasta el momento.



Con el gol a favor el Langreo no modificó demasiado su plan, con tres centrales y tratando de cargar el juego sobre Ebea en la derecha, sin demasiado éxito, y sobre todo buscando a Pana, sabedores de los problemas de solvencia del rival. El Arosa se mantuvo en su guión hasta el descanso, llegando sobre todo por la izquierda con centros de Cotilla que solventó bien el portero Adrián Torre. Lo peor de la primera parte fue sin duda el resultado.



El técnico local Samu Baños introdujo un doble cambio en el descanso. El experimentado central Gonzalo, que estaba tocado, dejó su sitio en la zaga a Cristian, mientras que Jorge Hernández, que tenía tarjeta y estaba rozando la segunda muy acelerado, fue sustituido por Peli, un centrocampista de contención. Aunque empezó llegando el Arosa con sendos disparos de Nuño, la ocasión más clara fue del Langreo, que bombeando balones laterales al área sacó petróleo. El que la puso fue Angelito y Juan López cabeceó contra el poste para fortuna de los arlequinados, ayer de blanco.



A la hora de partido Jorge Otero introdujo un doble cambio. Deshizo el doble pivote de contención, retirando a Sidibé y retrasando a Pedro García, que ocupó el sitio de Campillo, y entraron en la medular Diz y Mon. De inicio la variación no le sentó bien al equipo, con problemas para sacudirse la presión del rival y cometiendo pérdidas cerca del área al no ser expeditivos.



Pero mediada la segunda parte empezó a merodear el área local el Arosa. Le faltó decisión a Beda para rematar desde la frontal, todo lo contrario que los locales, que en una acción rápida estuvieron a punto de hacer el segundo en un remate de Álvaro García que envió a córner Cobo.



El tercer cambio del Arosa fue obligado. Diego Felices, que salvo la acción del gol tuvo un debut notable, dejó el campo por problemas musculares. Unos instantes después el Arosa logró el empate. Combinaron Julio y Javi Fontán, que puso un balón al área de que le cayó en el punto de penalti a Diz. Su remate lo rechazó Adrián Torre, pero Luismi marcó en área pequeña en la segunda acción en modo “cazagoles”.



A falta de un cuarto de hora el Arosa se encontró el mejor escenario posible y no se conformó con el empate. Y tuvo el segundo en un centro de Julio desde la derecha que cabeceó Nuño, negado de cara a puerta, fuera.



En los últimos minutos, ya con el Langreo y su público muy nervioso apurando sus opciones de ganar, el Arosa, con Beda y Luismi descolgados arriba, armó una transición por la derecha que acabó el brasileño en semifallo en área pequeña. En esa acción se esfumaron las opciones de sumar de tres. Volvió a faltar resolución en el área, donde se deciden los marcadores.



Más que el punto, que no le saca del pozo, lo mejor ayer para el Arosa fue la imagen mucho más competitiva del equipo y sobre todo el apoyo de su afición, que demostró que va a hacer todo lo que esté en su mano para conservar la categoría. Fidelidad y respaldo absoluto en las duras. Algo que elogió el propio técnico local Samu Baños al final. El Arosa suma otra semana sin ganar, está en descenso, pero no se va a rendir ni a resignar porque sus seguidores no lo van a permitir.



El domingo, en horario matinal ante el colista Ceares, el Arosa espera al fin reencontrarse con un triunfo.









UP Langreo 1- 1 Arosa SC UP Langreo: Adrián Torre, Gonzalo (Cristian, min. 46), Alain, Juan López, Pana, Jorge Hernández (Peli, min. 46), Lobato, Álvaro García, Angelito (David Iglesias, min. 68), Júnior (Imad, min. 84) y Ebea.

Arosa: Álex Cobo, Javi Fontán, Campillo (Diego Diz, min. 60), Diego Felices (Piay, min. 73), Cotilla, Sidibé (Mon, min. 60), Pedro García, Luis Nuño, Pedro Beda, Julio Rey (Pablo Porrúa, min. 84) y Luismi.

goles: 1-0 Panadero (min. 22); 1-1 Luismi (min. 75).

árbitro: Aranda Bujedo, asistido por Santamaría Carrión y Ruíz Martín, del colegio cántabro. Mostró amarilla a Jorge Hernández y Alaín por los locales y a Campillo por el Arosa.