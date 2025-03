El Arosa anuncia el fichaje de Jose Luis Lemos

Jose Luis Lemos vuelve al ruedo y se convierte en el nuevo entrenador del Arosa. A sus 55 años pone su experiencia al servicio del equipo arlequinado para la última y decisiva parte de la temporada, en la que el Arosa tratará de clasificarse para el play-off e intentar ascender. Toma el relevo de David López "Perú", al que el club agradece "o seu esforzo, compromiso, profesionalidades e, sobre todo, arosismo neste tempo".

Natural de Santiago pero afincado en A Coruña, al nuevo entrenador arlequinado le avala una larga trayectoria de dos décadas en los banquillos en equipos como Montañeros, Ciudad de Santiago, As Pontes, Laracha o Cerceda. Destacando sus éxitos en el CD Boiro, al que ascendió a Segunda B hace casi una década, y el Bergantiños, al que logró subir a Segunda RFEF en el año 2021, en el que también ascendió el Arosa. En Carballo vivió precisamente su última experiencia en los banquillos hace dos años. Su ilusión por volver a entrenar en un proyecto ambicioso y la llamada del club de la capital arousana la pasada semana posibilitaron un acuerdo que se ha cocinado a fuego muy lento.



El club que preside Manolo Abalo quería un técnico con experiencia para sortear el desafío inminente, ya que el equipo es sexto y deberá ganarse en los últimos ocho encuentros su plaza en la fase de ascenso. Ni siquiera la clara victoria en Valladares por 0-4 hizo cambiar de opinión a la directiva. El nombre de Jose Luis Lemos, muy recurrente entre la afición, se puso encima de la mesa, pero la incompatibilidad de horarios para conciliar obligaciones laborales y sesiones de entrenamiento, que se desarrollan por las mañana, ha sido el gran problema a solventar los últimos días para que se cerrara la llegada de Lemos, que empezó a convertirse en un secreto a voces. El santiagués ha realizado un esfuerzo importante para poder entrenar al Arosa y no ha sido hasta esta misma tarde cuando ha podido tener de luz verde a nivel laboral para capitanear la nave arlequinada.

Lemos quiere seguir contando con el mismo cuerpo técnico. Mañana jueves está previsto que dirija su primera sesión de entrenamiento con una plantilla en la que jugadores como Romay, Concheiro o Duque ya estuvieron a sus órdenes en anteriores equipos. Se estrenará en liga el domingo a las 18 horas en A Lomba en el derbi ante el Villalonga.

Viejo conocido en A Lomba

El nuevo entrenador es un viejo conocido de la afición arlequinada por sus duelos las últimas décadas con el Arosa. Además es habitual verlo en A Lomba los últimos años, ya que sus padres y su hermana residen en Vilagarcía, que visita regularmente sobre todo los fines de semana. Su fichaje le obliga a realizar un importante esfuerzo laboral para poder compaginar los entrenamientos matinales con su trabajo en A Coruña. Pero llega con la ambición de intentar aportar en una temporada de muchos altibajos en el club, ya que se convierte en el tercer entrenador desde el mes de julio.

Entrada gratis adicional para los socios

El Arosa pone a disposición de sus socios y socias una entrada adicional gratis para asistir el domingo al derbi que enfrenta al equipo arlequinado al Villalonga a las 18 horas en el campo de A Lomba. "Co obxectivo de fomentar un gran ambiente de apoio ao equipo, os socios do Arosa SC poderán retirar unha invitación para un acompañante ata venres en horario de tarde (17 a 21 horas) nas oficinas do club”, explican. No será posible retirar esta invitación el domingo en taquilla. Se espera por tanto un gran ambiente, ya que la afición celeste también se desplazará a arropar a su equipo.