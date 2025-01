Arosa y Boiro abren el nuevo año con un derbi sin pronóstico claro

Arosa y Boiro abren el nuevo año en A Lomba esta tarde (18 horas) en un derbi que llega más de un mes después de su aplazamiento forzoso por el mal tiempo. A finales de noviembre los dos equipos estaban en dinámicas opuestas. El Arosa buscaba su quinta victoria seguida y el Boiro llevaba cuatro derrotas consecutivas, la última por 1-6 en casa ante el Arteixo. Ahora la situación ha cambiado. El Arosa sigue bien, no en vano lleva doce jornadas sin perder, pero sus últimos empates en A Lomba han ralentizado su escalada. El Boiro, por su parte, está mucho mejor porque ha sumado 7 puntos de los últimos doce en juego y está fuera de descenso.



Así lo entiende el técnico del Arosa, Míchel Alonso. “Va a ser complicado. El Boiro está mucho mejor, cuando teníamos que jugar contra ellos venían de un 1-6 y ya dije que era una anécdota. Está compitiendo mejor y vamos a cogerlo en un mejor momento, sobre todo anímico”.



Es ahora el Arosa el que tiene asignaturas pendientes, tras dejar escapar puntos en sus dos últimos partidos ante su afición pese a llegar en ventaja al descanso. “Creo que incluso salí más enfadado de este último partido que del anterior ante el Gran Peña. Hay cosas que son difíciles de explicar porque el partido estaba controlado y donde queríamos, pero en un minuto de forma inexplicable se nos pusieron por delante”, lamenta Alonso. “Es algo que no puede ocurrir y que tenemos que corregir, competimos muy mal ese tramo de partido”. Algo que el técnico ha hablado esta semana en el vestuario. “Cuando aparecen errores aislados tienes que hablar individualmente y corregir, y sobre todo apelar a que se trata de competir los noventa minutos, no lo que a nosotros nos apetezca. En eso estamos y no puede volver a suceder”.

El dilema de Míchel

Ante las bajas en el lateral izquierdo de Luis Castro y Mario García, Míchel Alonso abre la puerta a un cambio de dibujo, aunque como es habitual no da pistas. “Un entrenador no está prisionero de ningún sistema ni de ningún modelo de juego concreto, con lo cual puede pasar cualquier cosa”.



Todo apunta a que el Boiro mantendrá su defensa de tres centrales que le permitió echar el candado en sus dos últimos encuentros. Al Arosa no se le han dado mal los equipos que le han planteado esa estructura hasta el momento. “En el último precedente en Vilalonga fuimos capaces de atacar esos espacios que por el propio sistema del rival te deja, sabemos que es una posibilidad que puedan jugar así y lo tenemos preparado para poder atacarlos y neutralizarlos porque es un equipo que en transición ofensiva con Sylla, Mario Regueiro y Pedrosa te pueden generar problemas”.

Fichajes sí, salidas no

Míchel sigue sin poder contar con Duque, que tendrá que esperar para debutar. Ayer aún no tenía la licencia tramitada, a la espera del transfer. Sobre la posibilidad de reforzarse antes de que se cierre el plazo a finales de mes, el técnico ferrolano mantiene esta opción abierta, pero con la condición que no sea a costa de dar una baja. “Cualquier equipo es mejorable, el nuestro también. Lo único que sí tengo claro es que de los que están no quiero que se vaya nadie. Si una cosa llevara a la otra, prefiero que sigan estos jugadores hasta el final. A partir de ahí, tenemos dos fichas libres y siempre puede venir alguien a mejorar lo que tenemos”.

Pendientes de la lluvia y el campo

Aunque no hay previsión de lluvia para el inicio del partido, la cantidad de agua caída ayer pone el foco en el estado del campo de A Lomba, siempre en el disparadero. “Es probable por como se pueda poner el campo que, a medida que avance el partido, pueda llevarse más a juego directo y a duelos. Ellos son un equipo preparado para poder aplicar ese juego y neutralizarlo”. Míchel es consciente de que “el partido puede empiece siendo una cosa y acabe siendo otra diferente”.

Buen ambiente

En cuanto al ambiente, se espera una buena entrada con presencia de seguidores de ambos equipos, con las peñas Escuadra Arlequinada y Krusadas Boirenses dando colorido y aportando animación. También se espera la presencia de aficionados al fútbol de la zona, aprovechando que las competiciones en otras categorías no se han reanudado todavía. Al no ser día de ayuda al club, los socios del Arosa acceden gratis y los nos socios pagan 10 euros en la grada de Preferencia.