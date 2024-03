El Arosa busca “asentarse y dosificar” en su tercer partido de la semana

El Arosa S. C. visita a las 17 horas al Paiosaco, el decimoquinto clasificado de Tercera RFEF. Los vilagarcianos llegan con la moral alta tras ganar en casa del Betanzos por 1-2, y buscarán “asentarse” en Laracha. “El equipo llega muy bien, sobre todo a nivel mental, después de la última victoria. Ahora hay que asentarlo ante Paiosaco, que sabemos que es un rival muy complicado”, comenta Luisito. Un rival que no pondrá las cosas fáciles a los arlequinos, que actualmente son terceros con 43 puntos.



“Cambian de sistema, te atacan de una manera y te defienden de otra. Es un equipo difícil de contrarrestar. Evidentemente nosotros tenemos que estar a un nivel de concentración muy alto, y si lo conseguimos creo que vamos a tener muchas posibilidades de ganar“, comenta el técnico. Sin duda, los tres puntos calmarían las aguas en los vilagarcianos, ya que asegurarían más sus posibilidades de ascenso.



El Arosa ha tenido una semana de mucho trabajo físico, con algunos futbolistas tocados, ya que esta semana han disputado tres partidos y entrenado a un ritmo muy alto de intensidad, una situación que ha obligado a “dosificar”. “No va a salir el mismo equipo que salió en Betanzos, porque hay jugadores que hay que dosificar. Sé que van lo mejor de cada uno, y si somos capaces de eso siempre vamos a estar más cerca de ganar que de perder”, indica Luisito. Se trata del tercer partido de la semana y el tercero fuera de A Lomba, algo que, para Luisito, no resulta determinante. “En la liga tienes que jugar en casa y fuera. Yo preparo a los futbolistas para eso”, señala. “El otro día en Betanzos jugamos fuera y parecía que estábamos jugando en casa”. Asimismo, el entrenador no ha querido perder la oportunidad de agradecer a la afición el cariño que muestran incluso cuando no se juega en Vilagarcía. “En Betanzos estuvimos arropados, incluso por nuestra afición que se desplazó, y le estoy muy agredecido de que vinieran hasta allí”.

El ansiado ascenso



La temporada de los vilagarcianos está teniendo sus más y sus menos. En los últimos cinco partidos, acumulan dos victorias, dos empates, y una derrota. La zona en la que menos cambios podrá hacer Luisito será en la delantera, ya que Borja Míguez continúa de baja tras su operación, por lo que las opciones se reducen a los atacantes protagonistas de los últimos partidos: Sylla, Rubo, Martín Diz o el propio Santi Gegunde.



Enfrente tendrán a un rival que necesita los tres puntos para todo lo contrario que el Arosa, y es que mientras los de Luisito pelean por mantener, al menos, la plaza de playoff, el Paiosaco lucha por no caer en el descenso. Los coruñeses acumulan tres derrotas y dos victorias en los últimos cinco partidos, mientras que se colocan decimoquintos con 30 puntos, tres por encima del descenso. Los de Diego Armando tampoco llegan con mucho más descanso que los vilagarcianos, ya que el pasado día 28 se midieron en casa al Sarriana, en el partido correspondiente a la jornada 25, y en el que cayeron por 0-1.

Ahora, recibirán al segundo equipo menos goleado de la clasificación, ya que los arosanos llevan 16 goles en contra, y solo el líder, el Bergantiños, cuenta con una cifra más baja (14 goles en contra).