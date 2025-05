El Arosa busca tres puntos que pueden valer un play-off

El Arosa SC visita hoy a las 17:00 horas al Silva SD. Un enfrentamiento que puede determinar el futuro de los de José Luis Lemos de cara al play-off, y es que a estas alturas de la temporada, la zona noble del grupo uno de Tercera RFEF se encuentra muy reñida.

El Arosa necesita ganar para afrontar con cierta tranquilidad el último encuentro de la temporada, en el que recibirán al Alondras, su rival más directo en estos momentos. En caso de victoria ante el Silva, a los de Lemos les valdría un empate en la última jornada en casa, siempre que el Alondras también pierda hoy su enfrentamiento con el Atlético Arteixo. El abanico de posibilidades es muy amplio, pero si algo está claro es que el cambio de mentalidad en el banquillo arlequinado mantiene a los vilagarcianos con ventaja en el quinto puesto.



Una semana atípica en las arcas de A Lomba, sobre todo por el aparatoso accidente que sufrió José Luis Lemos, que sí estará en el banquillo de A Grela. “El lunes empezaron con buena dinámica, contentos con lo que habían hecho. El miércoles no pude asistir a la sesión, pero hoy también los vi con ganas”, comenta Lemos en la previa del partido.

“A Grela siempre es un campo que te exige cosas diferentes, porque tiene dimensiones más pequeás, dónde la agresividad, la defensa, ser muy vertical y dominar las áreas es muy importante. Hay que manejar todo eso contra un equipo que en casa lo hacen muy bien”, recalca el entrenador. Lo cierto, es que el Silva solo lleva tres derrotas en casa, pero el Arosa se posiciona como el mejor equipo de la categoría fuera de casa.

“Si sumamos de tres puede ser que ya no necesitemos más para garantizar el play-off, pero no podemos pensar en Cangas, tenemos que pensar en A Grela, porque pueden pasar muchas cosas, hay que ir con la mentalidad de ganar”, dice Lemos.

Un giro que mantiene a la afición con esperanza. “Creo que los futbolistas, al verse, porque acompañamos todo con imágenes, se dieron cuenta de que eso no podía ser. No era una actitiud que iba a ayudar al equipo a conseguir lo que quería. Pero eso no es milagroso, tiene que ir acompañado de una reacción y que el resultado acompañe para darte confianza”, confirma el entrenador.



Por otro lado, los de Iván Sánchez conceden muy poco en casa, tomando pocos riesgos. “Son un equipo joven y dinámico. Tienen futbolistas que yo conozco bien. A lo mejor no es tan agresivo como otros años, pero es un combinado renovado y que domina muy bien el terreno”, resalta el santiagués.

En los últimos partidos, los resultados vienen siendo cortos, teniendo en cuenta que a estas alturas, todos los equipos se juegan algo. Sin ir más lejos, los de Iván Sánchez necesitan volver a sumar de tres para garantizar la permanencia en Tercera un año más.



“Parece que a veces hay más dificultad para hacer gol, aunque seas capaz de generar. Creo que viene mucho por lo que te juegas, pero hay que saber competirlos”. Asimismo, Lemos contará con toda la plantilla a su disposición para visitar al Silva, recuperando a Luis Castro. Por los juveniles acudirá convocado Pedro Bouzada, pero el resto se quedarán en tierra con el fin de que el domingo puedan sellar su permanencia en División de Honor un año más.

La atípica semana para el entrenador, le sirvió para analizar detalladamente al que será su próximo rival. “Aproveché para ver al Silva y preparar un poco lo que creo que tiene que ser nuestro plan de partido”, señala Lemos.



“Nos benefician los partidos largos, aunque pases por momentos en los que no estás bien. Creo que los jugadores lo están entendiendo bien, porque tenemos banquillo suficiente para cambiar cosas en los segundos tiempos, pero lo que no se puede es dejar de competir. Espero que hoy lo vuelvan a tener así de claro”, concluye Lemos. “Cuando firmé dije que quería disfrutar de A Lomba, los dos primeros partidos no pude porque fueron penosos, pero espero que hoy la gente vuelva muy contenta”, recalca.