El Arosa cae ante un Bouzas que remontó el tempranero gol de Sylla

El Arosa se estrenó con derrota en liga al perder 2-1 en el Pujales ante el Rápido de Bouzas en un partido que empezó muy bien con el gol de Sylla, pero que fue capaz de voltear el conjunto de Rafa Sáez gracias a sus delanteros Youssef y Cellerino. Fue un partido con alternativas y muy buen ritmo.



Los dos equipos apostaron por estructuras similares, con un 4-4-2. El Arosa empezó mucho mejor el partido. En bloque alto, muy intenso y con mucha presencia ofensiva con Iñaki y Sylla en las bandas y Borja y Rubo arriba. A los dos minutos los visitantes lograron el 0-1. En un balón largo y diagonal a la derecha que atacó Sylla. El senegalés le ganó la carrera a Arán, se plantó en el mano a mano ante Brais Pereiro y definió con confianza.



Los de Vilagarcía, muy arropados en la grada por su afición, siguieron igual. Fueron superiores en los primeros viente minutos, con Concheiro protagonista en el centro del campo y atacando muy bien los espacios. Rafa Sáez se vio obligado a cambiar a sus laterales de banda para tapar un agujero, pero Carlos Alonso en la izquierda también sufrió y se fue con amarilla al descanso. El Arosa tuvo llegadas para hacer el segundo, pero no concretó en el último pase. El Bouzas igualó el alto ritmo de su rival mediada la primera parte. Lo hizo jugando más directo sobre sus puntas, Cellerino y Youssef, que empezaron a pivotar de espaldas dando continiudad al juego ofensivo local. A los 20 minutos en una acción que nació de esa forma, Diego Diz acabó rematando desde la frontal. El balón pasó entre una nube de jugadores y acabó en el fondo de la red. El asistente levantó el banderín señalando fuera de juego de un atacante local. Fue una acción muy protestada por la afición viguesa.



A diez minutos del descanso el Arosa perdonó el 0-2. Otra vez en un balón al espacio del sector izquierdo de la zaga local. Llegó Sylla, muy superior en zancada, y remató sobre la salida del portero. Arán salvó en área pequeña un balón al que le faltó fuerza para entrar. Poco después empató el Bouzas. Fue en una acción de saque de banda. Remató desde el vértice del área Youssef, despejó Táboas y marcó en área pequeña Cellerino en posición dudosa. El partido continuó con un ritmo alto hasta el descanso. Y completamente abierto.



Y así empezó la segunda parte, con llegadas en ambas áreas. Cellerino bajó un balón en el pecho que no aprovechó su equipo y en la otra parte del campo el Arosa transitó con un centro desde la derecha al que no llegó por poco Iñaki en el segundo palo. El Bouzas se fue haciendo con el dominio del balón en los primeros minutos de la reanudación, juntando pases en campo contrario, y logró el 2-1. Aspas apareció por dentro, dividió a la zaga y abrió a la izquierda, donde Youssef entró por el carril del diez para lanzar abajo con la derecha. Táboas no pudo hacer nada, con Cellerino en área pequeña en la trayectoria del disparo.