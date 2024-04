El Arosa cae con estrépito en O Couto

El Arosa encajó su sexta derrota de la temporada al perder ayer en O Couto con claridad ante la UD Ourense por 4-1. Un resultado que deja a los locales cuartos, a sólo 2 puntos del equipo de Luisito, que perdió también en As Burgas el golaverage particular (1-0 en la ida). El equipo de Borja Fernández se mostró más cómodo y fluido en su juego sobre el espectacular tapete de O Couto, por lo que al descanso ya tenía la victoria en el bolsillo (3-0) para gozo de su numerosa afición y varapalo de la visitante que en buen número se desplazó desde Vilagarcía.



El Arosa, que encaró la cita con la baja de su máximo goleador, Rubo, debido a una ampolla en el dedo meñique de un pie, estuvo bien en los primeros diez minutos, presionando muy arriba, con Santi Gegunde en el centro y Sylla y Martín Diz en las bandas. Un par de disparos lejanos de Concheiro y otro del propio Gegunde que no vieron puerta completaron la esperanzadora puesta en escena de los visitantes. Pero muy pronto la U D Ourense empezó a tomar el mando en el partido. Gegunde ya retrasó más su posición y la presión alta del Arosa desapareció. Empezaron los desajustes en los visitantes, que poco a poco fueron echándose para atrás, mientras Luismi y Guisande, intercambiando posiciones en ataque, y Varo haciendo mucho daño desde su posición de lateral izquierdo, comenzaron a tomar cada vez más protagonismo.

Santi Gegunde pugna por el balón en una acción del partido / Xesús Fariñas / La Región



Antón Guisande dio el primer aviso claro de los locales en una internada por la izquierda que obligó a Raúl a mandar a córner. Sólo un minuto después, en el 17, el propio Guisande robó para habilitar a Luismi, cuyo remate no aprovechó dentro del área en una clara ocasión. El Arosa estaba teniendo problemas para sacar el balón jugado, por lo que el partido ya sólo iba en una dirección. Aún así dio un aviso Sylla en una acción por banda en la que acabó rematando desviado.



El equipo de Borja Fernández hizo el 1-0 mediada la primera parte en una acción de Varo por la izquierda, cuyo pase atrás aprovechó Yelco Alfaya desde la frontal para batir al asturiano Raúl, que repitió titularidad.



En el parón de hidratación, el técnico visitante ya mandó a varios reservas a calentar, ya que no le estaba gustando el rumbo del partido. El Arosa era incapaz de quitar el balón jugado, cometiendo muchas pérdidas, por lo que apenas era capaz de llegar al centro del campo y Álex Cobo era un mero espectador.

En el 38 llegó el 2-0 en un remate desde la frontal de Luismi, después de una acción por banda y un mal despeje de la zaga. El Arosa seguía muy metido atrás.

Las altas temperaturas obligaron a hacer pausa de hidratación / Xesús Fariñas / La Región



Con el marcador a favor y un escenario que invitaba a manejar el balón, la UD Ourense se soltó. Ya no fue ese equipo que abusaba del pase horizontal. Fue más incisivo y armó una gran acción combinativa en la que participaron bastantes jugadores y que Antón Guisande dejó de tacón en la frontal para que Varo la pusiese en la escuadra en el 3-0. Un golazo.



El Arosa pudo recortar distancias antes del descanso en medio del aluvión de juego de los locales. En una contra que llevó Sylla por la derecha, pero remató fuera. En el descanso Luisito hizo cuatro cambios, modificando también el dibujo con tres centrales y carrileros.

Parecía que la entrada de Iñaki Leonardo, que generó un par de internadas, iba a darle otro aire al Arosa. Pero la respuesta de la UD Ourense llegó a través de Antón Guisande y sus recuperaciones. En la primera dejó sólo en el mano a mano a Yelco Alfaya, que falló ante Raúl. Y en la siguiente le limpió el balón a Pacheco y el árbitro decretó penalti, que fue transformado por Champi en el 4-0.

A partir de ahí el partido se acabó. La UD Ourense ya bajó el ritmo, sobre todo con los cambios, y el Arosa tiró de orgullo para maquillar el marcador, espoleado por Leonardo y Martín Diz, los jugadores más activos y acertados en ataque.

Antón Guisande, hijo de un mítico exjugador del Arosa, fue uno de los destacados en los locales / Xesús Fariñas / La Región



Al Arosa le anularon un gol en el minuto 71 con un centro de Martín Diz desde la izquierda que remató Sylla cuando prácticamente entraba, pero el asistente levantó la bandera. El 4-1 llegó en el 79 en un centro de Iñaki Leonardo que remató Martín Diz. Este último aún tuvo otra en un buen remate que se marchó alto.



Al final, severo correctivo que reciben los arlequinados en un partido en el que su plan inicial hizo aguas muy pronto ante un rival al que, de momento, parece haberle sentado bien el cambio de técnico.



Ficha técnica:

UD Ourense: Álex Cobo, De Prado, Labrada, Puime, Varo (Víctor, min. 68), Parrilla (Albertito, min. 74), Champi (Samu, min. 61), Luismi, Jesús Ares (Álex, min. 61), Yelco Alfaya y Antón Guisande (Rojo, min. 68).

Arosa SC: Raúl Rodríguez, Pacheco, Dani Sánchez (Iñaki Leonardo, min. 46), Martín Sánchez, Cotilla (Brais Vidal, min. 46), Enjamio, Concheiro (Brais Pedreira, min. 46), Iñaki Martínez (Javi Pereira, min. 61), Santi Gegunde (Marcos Mella, min. 46), Martín Diz y Sylla.

Goles: 1-0 Yelco Alfaya (min. 28); 2-0 Luismi (min. 38); 3-0 Varo (min. 41); 4-0 Champi, de penalti (min. 60); 4-1 Martín Diz (min. 78).

Árbitro: Vidal Fonseca. Amarilla para los visitantes Concheiro y Pacheco.

Luisito habla con sus ayudantes del cuerpo técnico durante el partido / Xesús Fariñas / La Región

Luisito: “Hay que agachar la cabeza y pedir perdón”

“El Ourense fue mucho mejor que nosotros, sobre todo a partir del minuto 15. Hay que reconocer cuando un equipo es mejor que tú. Lo único que queda es felicitarlos y nada más. Estuvimos mal y el primer culpable soy yo, pero prefiero perder un partido así y no perder cuatro por 1-0”, dijo Luisito al final.



“Duele porque teníamos preparado un plan de partido. Salió en los primeros 15 minutos, con ellos muy incómodos. La ocasión de Sylla fue muy clara, pero de los errores soy yo el culpable. Ahora hay que levantar la cabeza. Si hay algún día en el que estoy orgulloso de ser entrenador del Arosa es hoy. Tenemos que aprender de esta lección. Si jugamos el play off hay que darse cuenta de los errores, pero también hay que reconocer los méritos del rival que tuvo un día muy bueno con balón. Lo pasamos mal con nuestras pérdidas y nos hicieron así el segundo y el tercero”.



“Cuando pierdes 4-1 hay que agachar la cabeza, pedir perdón a toda la gente que vino y darle las gracias. Hay que pelear por entrar en el play off y la tercera plaza. Tenemos al UDO a dos puntos y nos tiene el golaverage ganado”, comentó el técnico arlequinado. “Me parte la alma por la afición porque solo vieron al Arosa los primeros 15 minutos y estoy muy disgustado. No voy a echar a los chavales a los leones, a los leones voy yo solo. Esperamos que no vuelva a ocurrir y hay que aprender de la lección”, dijo pensando en la fase de ascenso.

Ambiente de otra categoría

El partido reunió a unas tres mil personas en O Couto, que vivió un ambiente de una categoría superior. El Arosa estuvo representado en la grada sobre todo por la Peña Escuadra Arlequinada, que disfrutó a tope del día con una comida previa y viaje, con merienda incluida, en el autobús, pero no así con el resultado.

La Peña Escuadra Arlequinada en las gradas de O Couto / Xesús Fariñas / La Región

Como anécdota, cabe señalar que en las gradas de O Couto se vio una pancarta en la que se pudo leer “Luisito vete ya”, pero fue puesta por aficionados locales, que aún la conservaban de la etapa del entrenador de Teo en Ourense y la desempolvaron para la ocasión.

Los aficionados locales rescataron una pancarta de la estancia de Luisito en O Couto, al frente del extinto CD Ourense / Xesús Fariñas / La Región