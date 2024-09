El Arosa confirma su desalentador inicio de liga

Dos partidos, dos derrotas. Además de ningún gol todavía en liga. El Arosa ha iniciado la competición muy mal tras perder hoy por la mañana en Viveiro por 1-0 en un partido en el que tuvo ocasiones suficientes para al menos empatar en la segunda parte, cuando envió dos remates al palo. Pero se resiste el tanto y volaron otros tres puntos, por lo que el equipo arlequinado empieza otra temporada en la categoría con el pie cambiado.

En Cantarrana, sobre un terreno de juego bastante irregular, Míchel Alonso introdujo a Iñaki en el once por Óscar Varela respecto al partido contra la Sarriana, por lo que Concheiro y Romay formaron el doble pivote. Rivera fue el atacante, una vez cumplida la sanción, mientras que Javi Pereira partió desde el banquillo y Martín Diz ocupó la banda izquierda en un 4-2-3-1. Por su parte, el Viveiro se estructuró en un 4-4-2, con Rolle y Germán arriba y tratando de ser verticales y jugar directo.

Mario controla el balón en una acción del partido en Cantarrana / Lucía Chazo

Le costó de inicio al equipo vilagarciano asentarse para ganar esos balones largos y sobre todo las segundas opciones. Dejando dudas una vez más en cuanto a contundencia y solvencia defensiva. Tras unos primeros diez minutos sin ocasiones, los visitantes dispusieron de dos faltas en la frontal. Primero Romay y después Rivera lanzaron por encima del larguero.



Con el paso de los minutos el Arosa fue creciendo en el partido, dominando más y estirándose sobre todo con los balones en diagonal a banda derecha sobre Carlos Torrado. Antes de la media hora de juego, los visitantes tuvieron su gran ocasión. Conectó Iñaki en la media punta con Martín Diz, que entrando en área desde la izquierda definió al palo largo en el mano a mano, pero el portero Ayoub tocó los justo para evitar el 0-1 con un paradón al remate con rosca del vilagarciano.

Cuando mejor estaba el Arosa en los minutos que precedieron al descanso, con otra ocasión de Martín Diz que en una transición en superioridad numérica en la que optó por finalizar con un remate flojo y centrado, llegó el 1-0. En un balón largo sobre el sector izquierdo de la zaga arlequinada. Luis Castro quiso despejer fuerte con la derecha y dejó el balón bombeado en el punto de penalti. Llegó un centro desde banda que cabeceó Germán Giammattei, el balón dio en el palo y el rechace le quedó franco al propio delantero norteamericano para hacer el 1-0, resultado con el que se llegó al descanso.

Pacheco realiza un despeja ante la presión de un jugador del Viveiro, que es colíder del grupo / Lucía Chazo



El Arosa no demostró capacidad de reacción tras el paso por vestuarios, ante un rival que empezó a defender con orden y dio un aviso en una falta lejana lanzada por Rolle. Míchel Alonso buscó reactivar a su equipo moviendo el banquillo a la hora de juego. Dio entrada a Javi Pereira por Mario, por lo que Carlos Torrado pasó al lateral derecho, por detrás de Martín Diz, que cambió de banda. Poco después fueron Javi Pereira y el cántabro Felipe los que entraron al campo. El Arosa cambió el paso, dominó y generó suficientes ocasiones para el menos empatar.

Envió un primer balón al larguero mediada la segunda parte. Tras centro de Carlos Torrado desde la derecha y remate de cabeza de Iñaki que se estrelló en la escuadra. Tuvo otra poco después el Arosa en un buen control de Luis Castro, pero optó por pasar en vez de finalizar y se perdió la oportunidad para los visitantes, que mejoraron a nivel ofensivo con Carlos Torrado como lateral. La siguiente, muy clara, la tuvo Felipe al culminar una muy buena jugada de ataque con llegada de Torrado por la derecha, pero su remate se estrelló en el palo y no quiso entrar antes de la media hora de juego de la segunda mitad.

El Arosa, volcado, siguió acumulando ocasiones muy claras, pero su primer gol en liga seguía sin llegar. Rivera tuvo otra, pero su remate se perdió rozando el poste tras un buen control de Álex Compa.



En el tramo final, ya una vez que el Viveiro reforzó su banda izquierda para frenar las internadas de Torrado, los locales estuvieron cerca de hacer el 2-0 en una transición que finalizó Lombao y salvó el meta Álex Vila. El Arosa lo intentó hasta el final tanto en jugada como en acciones de balón parado, pero no tuvo acierto.



El equipo de Míchel Alonso no arranca y recibirá el próximo fin de semana al recién ascendido Noia en A Lomba con la urgencia de estrenar su casillero en liga tanto de puntos como de goles.

Rivera debutó en liga pero se quedó con las ganas de marcar / Lucía Chazo

Ficha técnica:

Viveiro: Ayoub; Víctor, Diogo, Diego Fernández, Chucas; Álex Vila (Adrián, min. 66), Teiko (Carlos, min. 87), Calvete, Lucas Fanego (Cora, min. 74); Rolle (Santín, min. 66) y Germán Giammattei (Xoel, min. 74).

Arosa: Álex Vila; Mario (Javi Pereira, min. 59), Pacheco, Samu Santos, Luis Castro; Concheiro (Felipe, min. 66), Romay; Carlos Torrado, Iñaki (Álex Compa, min. 66), Mratín Diz; Rivera.

Goles: 1-0 Germán (min. 44).

Árbitro: Espasandín Cores (Coruña). Amarilla a los locales Diego, Calvete y Cora.

Incidencias: Jornada 2 de Tercera RFEF. Cantarrana. 300 personas.

Míchel Alonso: ·"Esto es un bajón importante para nosotros"

"No entramos bien al partido en el inicio. Sabíamos a donde veníamos y que el campo no estaba mucho para jugar y eso dificultó lo que queríamos proponer. Fuimos entrando en el partido a marchas forzadas y cometimos varios errores en la acción que nos costó el gol, es algo que no nos ponemos permitir", explicó el técnico Míchel Alonso, bastante fastidiado, al final del partido. "El Viveiro siguió esperando a que nos equivocáramos con el 1-0, creo que en la segunda parte hicimos todo para al menos llevarnos un punto", lamentó.

El Arosa mejoró en la segunda parte y fue más profundo. "Adelantamos a los laterales y metimos a los extremos por dentro para dificultar su fase defensivo. Creo que estuvimos relativamente bien en un campo que no ayudaba para hacer esto, pero tuvimos ocasiones suficientes para lograr algo".



Míchel Alonso, tras dos jornadas saldadas con derrotas, no esconde que "esto es un bajón importante para nosotros, lo único que puede decir es que hoy hicimos un partido mejor que la pasada semana en casa, pero tenemos que corregir muchas cosas, pensábamos que el equipo estaba mejor de lo que nos está diciendo ahora la competición, pero esto continúa".