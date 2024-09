El Arosa debuta en A Lomba ante una Sarriana que viene con la idea de ser dominador

El Arosa se estrena esta tarde en liga en A Lomba (18 horas) ante la Sarriana, que fue el equipo revelación la pasada temporada al colarse en el play-off tras finalizar quinto en liga. Superada ya su condición de recién ascendido, el equipo lucense es toda una realidad en la categoría y está llamado a ser uno de los candidatos a repetir en la lucha por el ascenso, por lo que los de Míchel Alonso debutan ante un rival de bastante exigencia. “Sólo hay que ver los nombres que tienen, jugadores que perfectamente podrían estar en el Arosa”, reconoce Míchel. De hecho, algunos como Santi Gegunde o Javi Piay ya han defendido la camiseta arlequinada.



Con un ojo puesto en como pueda estar el terreno de juego y otro en el rival, los locales afrontan la puesta de largo liguera con la baja de Rivera, sancionado, por lo que el técnico ferrolano podría adaptar a Martín Diz a la posición de delantero como probó en el último test en A Illa, mientras que Álex Compa esperaría su turno en el banquillo.



En los visitantes Jaime Paz tomó el relevo de Jorge Cuesta (Bergantiños) en la Sarriana este verano. El técnico coruñés, que el año pasado fue el ayudante de Quique Setién en el Villarreal y ha trabajado para las Federaciones de Bielorrusia. Emiratos Árabes y Trinidad Tobago, maneja una plantilla en la que también hubo cambios, pero no tantos como en el Arosa. En defensa se fueron Edgar (Vilalbés) y a Tijan (Bergantiños), mientras que llegaron Martín López (UDO y Viveiro), Javi Piay (Celta C), el camerunés Yanike Tenkou de la Tercera madrileña y el joven deportivista Rubén Vilela. En el centro del campo no sigue Miguel Fernández (Estradense), pero llegó Luis Díaz (Somozas). Mientras que la del ataque es la línea más reforzada por los lucenses. A piezas importantes como Arona Sané, Álex Boedo, Cuadrado y Diego Rey se suman esta temporada el exarosista Santi Gegunde, Álex Millán (Celta C) o David Guitián (Polvorín).

La Sarriana es un equipo con capacidad para manejar el balón, como ya hacía el año pasado, buenas individualidades y bastante dinamita y alternativas en ataque. “Afrontamos el partido con una responsabilidad grande porque jugamos contra uno de los candidatos a todo”, dice el técnico de la Sarriana, que tiene las bajas de Luis Díaz, Adri Díaz y Brais Nieto. “El equipo está convencido de la idea, aunque en pretemporada echamos en falta algún partido más de preparación”. La Sarriana intentará ser protagonista en A Lomba con balón. “Nuestra idea es muy propositiva, entiendo el juego como intentar dominar al rival y vamos con esa idea, aunque el Arosa es un equipo muy difícil a nivel defensivo y muy peligroso a balón parado”.