El Arosa deja algunas dudas en su último test previo a la liga

El Arosa cerró la pretemporada con un empate sin goles ayer en Burgáns ante un ordenado y meritorio CJ Cambados, que se llevó el Trofeo do Albariño en una tanda de penaltis en la que el portero cadete Íker Vieites fue el gran protagonista. El último test deja dudas en el equipo de Luisito Míguez, sobre todo en ataque. Ante un rival replegado en su campo que trabajó bien sin balón, el Arosa tuvo muchas dificultades para generar ocasiones. Incluso desperdició un polémico penalti en las botas de Fajardo, que reaparecía y lo estrelló en el larguero en los últimos minutos.



Luisito alineó de inicio un once que tiene trazas de ser muy parecido al que debute el próximo domingo en O Barco, aunque ayer contó con la baja de Sylla, al que dio descanso. Los arlequinados, de blanco a la espera de que lleguen las nuevas equipaciones de este año, dominaron la primera parte con el balón. Al Cambados no le quedó otra que replegarse y defender con las líneas juntas en su campo. El absoluto dominio visitante no se tradujo sin embargo en ocasiones claras, salvo un mano a mano de Brais Pedreira que salvó el portero local Eloy.



El Arosa lo basó todo en ataque en centros laterales y apenas generó por dentro, con Julio tirado a banda izquierda. El Cambados, que dejó una buena imagen, tuvo una gran ocasión para irse al descanso por delante. El joven Diego Hernández le ganó un balón dividido a Cotilla, se adentró en área hasta la cocina y su pase atrás al área pequeña no acabó en la red de milagro ante una nube de jugadores.



En la segunda parte, más de lo mismo. El Arosa trató con balón de generar ante un CJ Cambados que no cometió errores en labores de contención. El estado del terreno de juego tampoco ayudó la circulación y las acciones técnicas en la construcción, aunque tampoco es excusa para el pobre bagaje ofensivo del equipo de Tercera RFEF, al que se le apagó la luz cerca del área. Un dudoso penalti de Álex Cores a Fajardo dio la gran oportunidad en los últimos minutos a los visitantes. Pero Fajardo envió el balón al larguero. El Trofeo do Albariño se decidió en la tanda de penaltis, en la que el gran protagonista fue el portero cadete local Íker, que detuvo dos lanzamientos, al propio Fajardo y a Brais Vidal, por lo que el trofeo se quedó en casa













Cambados 0 - 0 Arosa SC Cambados: Eloy (Adrián, min. 46 (Íker Vieites, min. 76)), Batallón, Tavares (Álex Cores, min. 46), Fran (Fernando, min . 46), Brais (Migui, min. 77), Manu (Gabri, min. 76), Pablo Barrio (David, min. 62), Paco (Álex, min. 46), Zalo (Jorgito, min. 62), Diego Hernández (Iñaqui, min. 46) y Ramón (Ricar, min. 76).



arosa sc: Manu Táboas, Santi (Hugo Barcia, min. 52), Pacheco, Brais Vidal, Cotilla, Mario Domínguez (Jorge Fajardo, min. 73), Javi Sandá (Dani Sánchez, min. 83), Brais Pedreira, Iñaqui (Álex, min. 70), Julio Rey y Borja Míguez (Fer, min. 83).



árbitro: Borja Millán.