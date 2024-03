El Arosa, a demostrarse a sí mismo en Betanzos que está para ascender

El Arosa visita esta tarde el campo García Hermanos para enfrentarse al Betanzos (17 horas) en un partido marcado por la necesidad. La derrota ante la Sarriana obliga al equipo de Luisito Míguez a reaccionar tanto hoy como el domingo ante el Paiosaco.



Más allá de verse obligado por la clasificación, ya que sólo tiene 2 puntos de ventaja sobre Silva y UD Ourense, que están fuera de play-off, el Arosa quiere demostrarse a sí mismo que puede cambiar de categoría en junio, por lo que ganar en Betanzos y Paiosaco supone evidenciar que realmente sí está para ascender. Los locales, un recién ascendido, llevan siete jornadas sin ganar y tienen los mismos puntos que el Viveiro, que está en descenso. Por lo que las urgencias son compartidas. Si bien, el equipo que entrena Noé López viene de empatar en el campo del líder Bergantiños (1-1), al encajar en el tiempo de aumento, por lo que no será un rival fácil.



Luisito tiene las bajas de Borja, por lesión, y de Santi Figueroa, que cumple ciclo de cinco amarillas. Además Santi Gegunde es seria duda tras lesionarse el sábado ante la Sarriana.



En los locales no estará el lateral izquierdo habitual, Martín Lago, por sanción. Además están lesionados Sito y Souto. Noé habla de “partido complicado” porque entiende que el Arosa, después del Bergantiños, es la mejor plantilla de la categoría, y el equipo visitante que mejor se puede adaptar al estado del García Hermanos, un campo de hierba natural que no está en buen estado. “Aunque el Arosa por resultados no está donde se presuponía, en los partidos es superior a los rivales. Es un equipo muy vertical y físico y no va a sufrir en este campo porque es parecido a A Lomba cuando llueve”. El técnico del Betanzos habla de “hacer nuestro plan de partido, no cometer errores y tener efectividad” como claves para poder puntuar ante un rival “con mucha fortaleza y recursos porque tiene mucho fondo de armario”.



Por su parte, Luisito dice que el Arosa “llega bien” a la cita. “Contra la Sarriana, sin hacer un gran partido, merecimos ganar. El equipo en cuanto a juego y compromiso lo veo a buen nivel”. El técnico quiere recuperar la tercera plaza y dice que “quedan nueve partidos muy complicados para todos”. Del Betanzos destaca que “es un rival que siempre está en partido, el otro día si no le regalan un penalti al Bergantiños, hubiese ganado en Carballo, y es que en esta categoría cualquier equipo te puede ganar”. El de esta tarde será el segundo de los tres partidos que afrontará el Arosa esta semana, “a mí eso no me preocupa porque el equipo a nivel físico está perfecto”.