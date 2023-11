El Arosa despega en A Lomba

El Arosa consiguió su tercera victoria seguida en liga al derrotar al Paiosaco en A Lomba con un gol de Borja. El equipo de Luisito consolida su recuperación y aunque se mantiene a 6 puntos del liderato, recorta puntos a tres de los cinco primeros clasificados, instalándose en el vagón cabecero de la tabla. Por quinta semana seguida el Arosa echó el candado a su portería y superó con justicia a un Paiosaco que llegaba como mejor visitante. Los coruñeses hicieron una buena primera parte, pero en la segunda apenas inquietaron y lo extraño fue que no encajaran el 2-0.

Iñaki en la media punta hizo un partiido muy destacado / Gonzalo Salgado



El Paiosaco se presentó en A Lomba con mucha personalidad y confianza. Sostenido sobre un dibujo 5-3-2, el equipo de Diego Armando García salió a por el partido y a discutirle el balón a un Arosa armado sobre una línea de cuatro atrás y Concheiro por delante, con Mella e Iñaki en las mediapuntas, Martín Diz en la izquierda y Sylla muy arriba como compañero de Borja pero escorado a la derecha. El Paiosaco no se metió en su campo, al contrario, presionó mucho y ya en el primer minuto un robo de Moure sobre Concheiro en mediocampo le dio su primera ocasión. Remató desde la frontal por encima del larguero Josiño.

El campo, blando y pesado, obligó a los dos equipos a hacer un gran esfuerzo físico. El Arosa, cuando quiso ir más directo, siempre encontró la opción de Sylla en la derecha. Pocos equipos en lo que va de temporada le jugaron al Arosa como visitante con el descaro que lo hizo el Paiosaco en el primer tiempo. A los jugadores visitantes no les quemaba el balón en los pies para intentar cualquier acción técnica individual, incluidas largas conducciones. En ese contexto el equipo de Luisito encontró espacios para hacer transición. A los ocho minutos la inció Borja, que descargó sobre Iñaki. El mediapunta, letal en tres cuartos de campo, metió un gran pase sobre la llegada de Sylla, cuyo remate sobre la salida de Dani Moreno dio en el poste y se fue fuera. A esta primera gran ocasión le siguió un remate del propio Sylla a la salida de un córner muy bien lanzado por Concheiro. Moreno atrapó sin problemas.

El partido no tenía un dominador claro. El Paiosaco cuidaba el balón y se desplegaba con mucho sentido a campo contrario, atacando la espalda de la zaga local con desmarques desde segunda línea, lo que obligó a trabajar más de lo habitual a los zagueros arlequinados, siempre atentos.

El Paiosaco tuvo una opción en un robo en mediocampo sobre Borja que acabó en una conducción de Moure encarando en la última línea al central Martín, pero su disparo lo bloqueó la zaga. La siguiente fue más clara. A balón parado en una falta lateral que no logró atrapar Manu Táboas. Remató Sande y salvó en área pequeña Cotilla.

Mediada la primera parte el Arosa consiguió ponerse por delante. En una acción de saque de banda en la izquierda. Recibió y aceleró al jugada Iñaki, desequilibrante, llegó hasta la cocina y puso el pase atrás que aprovechó Borja para hacer su tercer gol en liga.

Borja marcó su tercer gol en liga, que se traduce en tres puntos para su equipo / Gonzalo Salgado



A partir de ahí y hasta el descanso el Paiosaco llevó más la iniciativa, pero se encontró con un Arosa rocoso que no le concedió apenas. Los arlequinados tuvieron la sentencia superada la media hora en otra gran acción de Iñaki, que dejó solo a Borja delante del portero. En el mano Dani Moreno salvó con el pie el remate del siete arlequinado.

La segunda parte empezó con el Arosa decidido a buscar el segundo y con un cambio obligado, ya que Carús entró por el central Martín Sánchez. En el 48 centró Borja y remató de cabeza Sylla abajo, pero Dani Moreno realizó una parada impresionante que evitó el 2-0. Los visitantes cambiaron su dibujo, pasando a defensa de cuatro con Fer Gordo de lateral izquierdo. El Paiosaco empezó a tener problemas para progresar y la presión del Arosa en campo contrario empezó a darle muchas llegadas, con Martín Diz imparable por la izquierda. El ex del Pontevedra perdonó el 2-0 en un jugadón en el que se llevó a todos los rivales que le salieron al paso, pero su remate no cogió puerta.

Con el paso de los minutos el Paiosaco volvió tomar la manija al juego, llegando a campo contrario pero sin generar remates a portería. Diego Armando García introdujo a Eiroa y William buscando más mordiente, mientras que Luisito también movió ficha mediada la segunda parte al meter a Enjamio por Concheiro, que tenía tarjeta, como pivote por delante de la defensa. Sylla, a pase de Borja, volvió a estar cerca de cerrar el partido a falta de un cuarto de hora, pero su remate acabó en córner.

Martín, que estuvo muy solvente como toda la defensa, dejó el campo en el descanso por lesión / Gonzalo Salgado



El Arosa a nivel defensivo fue una roca impenetrable, frenando ya en mediocampo a su rival. De hecho, los visitantes tuvieron que esperar hasta el minuto 83 para realizar su primer remate a puerta en la segunda parte. En una falta que lanzó William y a la que respondió Manu Táboas en dos tiempos.El Arosa cerró el partido con sensación de mucha solidez y sin pasar apuros.

La próxima semana repetirá en casa. Ante el segundo clasificado, un Bergantiños del que solo le separan ahora 3 puntos. Habrá que ver como está el terreno de juego.

Ficha técnica:

Arosa SC: Manu Táboas, Brais Pedreira, Pacheco, Martín (Carús, min. 46), Cotilla, Mella, Concheiro (Enjamio, min. 64), Iñaki, Martín Diz (Javi Pereira, min. 74), Sylla y Borja (Rubo, min. 81).

UD Paiosaco: Dani Moreno, Bilal, Popi (Laye, min. 74), Fer Gordo, Dopico, Juanma, Moure (Toni Vilar, min. 82), Javi Sande, Josiño (Manu Eiroa, min. 64), Cristian (William, min. 64) y Dani Carnota.

Gol: 1-0 Borja (min.22)

Árbitro: Lago Barreiro (Lugo). Amarilla a Concheiro, Iñaki y Javi Pereira por los locales y a Fer Gordo, Javi Sande y Dopico por el Paiosaco.

Incidencias: Jornada 10. A Lomba. 600 personas.