El Arosa dio vida al Estradense

El Arosa cosechó en A Estrada un nuevo empate en liga. Van diez ya esta temporada y no es casualidad. El equipo de Luisito fue mejor que el Estradense y generó bastantes ocasiones, incluidos dos remates al poste, hasta que se puso por delante en el marcador. Fue al inicio de la segunda parte por mediación de Mella. A partir de ahí dio vida a su rival echándose atrás y realizando cambios, también de sistema, que no funcionaron.



Los locales aprovecharon la puerta que le abrió su rival y tras perdonar en dos ocasiones, remate al poste también incluido, hicieron el 1-1 por medio de Juanín. El Arosa conserva la tercera plaza, pero se le echan encima equipos como Ourense, Alondras, Silva o Arteixo, que ganaron en esta jornada.



En la primera parte las mejores ocasiones fueron del Arosa, que envió dos remates a la madera. Luisito hizo cambios en el once respecto al duelo con el Polvorín, apostando por la movilidad en punta de Borja y Martín Diz, con Gegunde por detrás, centrado, como vértice del rombo de mediocampo junto a Concheiro, Mella y Enjamio. A los cinco minutos el Arosa tuvo la primera clara. Filtró un buen pase Martín Diz sobre el desmarque de Borja, que entrando en carrera en área remató muy bien. El balón dio en el larguero y bajó a la línea, para desesperación del delantero, que acumulaba casi 900 minutos sin marcar en liga.



El Estradense no quiso asumir riesgos en campo propio, iniciando en largo los saques de puerta y llevando el partido a los duelos físicos. El Arosa no sufrió demasiado en ese contexto y volvió a avisar. Esta vez fue Gegunde el que filtró un gran pase sobre Diz, cuyo remate abajo despejó a córner un Isra al que se le acumulaba el trabajo.

Santi Gegunde volvió a tener mucha clarividencia en el pase y envió un remate de cabeza al poste / DA



En el saque de esquina llegó la primera acción polémica. El Arosa reclamó un penalti por un agarrón sobre Gegunde, que fue derribado, pero el árbitro dejó seguir. El equipo local dio uno de sus únicos avisos en la primera parte en una falta directa lanzada por Pablo Porrúa, que se perdió pegada al poste.

Fue el Arosa el que siguió llegando con más claridad, haciéndose fuerte por dentro y encontrando la incorporaciones por fuera de sus laterales, con más vuelo. Un centro abajo de Santi Figueroa obligó a intervenir de nuevo al meta Isra.



Mediada la primera parte, otra acción controvertida. Cotilla llegó tarde a la altura de los banquillos y derribó a Porrúa. Los locales pidieron roja, pero el árbitro dejó la acción en amarilla. Al ex arosista le costó unos minutos recuperarse de la entrada.



En el último cuarto de hora el Estradense agitó más el partido, pero las ocasiones siguieron siendo visitantes. En el 32 fue Coti el que llegó para poner un centro que acabó con disparo abajo desde la frontal de Gegunde al que respondió Isra. Y en el 42 el Arosa volvió a tener una ocasión, doble y muy clara. En un córner que cabeceó Gegunde, el balón se estrelló en el poste. En área pequeña y sin portero, Borja remató por encima del larguero para desesperación de la afición visitante.

El gol, el premio

La reanudación empezó con otra ocasión clara visitante. Centró el lateral izquierdo, Cotilla, y remató el derecho, Santi, en el punto de penalti, pero Ander repelió el balón en área pequeña. En la siguiente el Arosa no falló. La acción la inició Gegunde con un gran pase sobre Martín Diz, cuyo centro abajo no aprovechó Borja. El balón llegó al borde del área, donde Gegunde combinó con Concheiro y este con Mella, que lanzó abajo pegado al poste lejos del alcance de Isra. Después de 53 minutos el Arosa encontraba al fin el justo premio a su superioridad.

Buen ambiente en la grada del Muniicipal, con presencia de la afición vilagarciana

Cambia el partido

Antes de la hora de juego el Estradense movió ficha dando entrada a Yosi y Juanín. A continuación Luisito hizo un doble cambio, retirando a Cotilla y Pacheco, que habían visto la amarilla, y dando entrada a Dani y Sylla. El Arosa pasó a jugar con tres centrales, al retrasar su posición Enjamio, y carrileros. Alejando del área Martín Diz, el mejor en ataque de los visitantes. Con las modificaciones fue el Estradense el que mejoró claramente. Y empezó a avisar. Primero Táboas metió el puño a centro de Migui. También la tuvo Bruno Caballero en una chilena a la salida de un córner, que se perdió por poco.



A falta de veinte minutos, Luisito hizo otro doble cambio. Entraron Vidal y Leonardo por Concheiro y Gegunde. El Estradense siguió a lo suyo, aprovechando los espacios visitantes en mediocampo, con Porrúa muy inspirado y cada vez más protagonista. Habilitó desde la izquierda a Sobrido, que a la media vuelta remató contra el poste. Se venía venir y llegó el empate. Porrúa, objeto de una falta, la lanzó rápido sobre Juanín, que le ganó la espalda a Enjamio y marcó de disparo cruzado arriba en el 73.



Tras el 1-1 el Estradense mantuvo la inercia y siguió buscando el gol de la victoria ante un Arosa grogui.

Una acción de Leonardo en la izquierda, con un gran centro al que no llegó por poco Sylla, despertó el ataque del Arosa a falta de diez minutos. Fue entonces cuando llegó el último cambio visitante, con la entrada de Rubo, el máximo goleador del equipo, por un Borja muy abucheado por su ex afición.

Martín Sánchez y Sobrido pugnan por un balón al lado del banderín de córner

El Arosa tuvo un par de acercamientos al área, con un remate desde la frontal desviado de Vidal como mejor ocasión, pero tampoco arriesgó nada para poder ganar. Un ejemplo se vio en el descuento, cuando en una falta a favor en campo propio que iba a ser lanzada al área, Luisito le recriminó al canterano Dani que tratase de irse arriba al remate en busca del gol de las victorias que no llegan.

Ficha técnica:

Estradense: Isra; Ángel, Bruno Caballero, Ander, Óscar (Yosi, min. 58); Raúl (Juanín, min. 58), Raúl Paz; Porrúa (Javichu, min. 87), Elías, Migui (Piñeiro, min. 70); Sobrido.

Arosa SC: Manu Táboas; Santi, Pacheco (Dani Sánchez, min. 60), Martín Sánchez, Cotilla (Sylla, min. 60); Concheiro (Leonardo, min. 70), Enjamio, Mella, Santi Gegunde (Brais Vidal, min. 70); Martín Diz y Borja (Rubo, min. 80).

Goles: 0-1 Mella (min. 53); 1-1 Juanín (min. 75).

Árbitro: Casanova Cudeiro (Ourense). Mostró amarilla a los locales Elías, Porrúa y a los visitantes Cotilla, Pacheco.

Arosa y Estradense empataron en un partido que variós tras el 0-1 y los cambios

Luisito: "Pacheco y Cotilla tenían miedo a ser expulsados”



“Sufrimos solo 10 minutos de la segunda parte que fue cuando nos empataron. Me vi obligado a cambiar el sistema porque Cotilla y Pacheco tenían amarilla. Tal y como estaba el arbitraje, sabía que si no los cambiaba iba a quedar con 10 o con 9”, dijo Luisito Míguez al final del partido. “Tuve que cambiar de sistema porque ellos ya en el descanso, mis futbolistas, me dijeron que los cambiara porque tenían miedo a ser expulsados. Al cambiar de sistema sufrimos, pero tuvimos dos tiros al palo, sacaron dos balones bajo palos, pero esto es fútbol. Hay que reconocer el esfuerzo que hizo el Estradense, pero cuando vas fuera de casa y fallas todo lo que fallamos es lo que hay"



"Felicité a los futbolistas porque hicimos un muy buen partido, salvo esos 10 o 15 minutos que sufrimos. En líneas generales si alguien mereció ganar fuimos nosotros”.



El técnico del Arosa sostiene que “el fútbol nos debe mucho y sabemos que jugando así siempre vas a estar más cerca de ganar, pero es complicado. Nuestra primera media hora fue un espectáculo como para ir ganando 0-2 o 0-3. En la segunda parte, los primeros minutos igual. Los futbolistas lo hicieron muy bien"

"Cada vez se aprieta más las cosas y cualquier equipo te puede ganar. Estamos de terceros y queremos mantener esa posición que no es nada fácil. Hay cinco o seis equipos peleando por lo mismo, menos los dos primeros. El Bergantiños jugando mal gana y jugando regular empata y cuando pasa eso hay que felicitar al rival. A nosotros nos quedan 11 finales para jugar el play off que sería otro éxito tremendo porque en el play off nunca se sabe lo que puede pasar. La temporada pasada éramos favoritos y el Villalbés nos pintó la cara. Solo espero que toda la suerte que nos faltó hasta ahora aparezca en estos últimos 11 partidos y en el play off".