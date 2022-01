El Arosa empezó a preparar con cuatro bajas la visita a O Carballiño

El Arosa comenzó ayer a preparar la visita del sábado al campo del Arenteiro (19 horas) con cuatro ausencias en el entrenamiento celebrado en Vilaxoán. Tras una semana pasada marcada por los casos covid que afectaron al equipo, que finalmente alcanzaron a cinco futbolistas, el técnico empieza a recuperar efectivos a cuentagotas para afrontar la primera cita de la segunda vuelta. Ayer se incorporó ya uno de los jugadores que fue positivo justo tras el partido en Carballo, se trata del lateral Sergio Cotilla. El vigués cumplió los siete días de cuarentena y dio negativo en el test de antígenos, por lo que ya pudo entrenar con el resto de sus compañeros.



Otros tres futbolistas, sin síntomas, acaban hoy el período de aislamiento, por lo que se someterán también a pruebas y en el caso de dar negativo podrán entrenar. Para mañana está previsto que salga de la cuarentena el quinto futbolista. De esta forma si todo se desarrolla con normalidad Jorge Otero dispondrá de toda la plantilla, excepto el lesionado Róber y el sancionado Pedro García, para afrontar la cita, ya que el jueves el portero Álex Cobo recibirá el alta médica tras casi una vuelta entera sin jugar por una lesión de rodilla.



El Arosa convive con cierta preocupación con la incidencia covid. En el último partido en Carballo dos futbolistas no pudieron actuar por este motivo. Ross solo pudo entrenar el último día previo al partido y estuvo en el banquillo. Mientras que Diego Diz no dio negativo en las pruebas hasta varios días después de los siete de plazo actual de cuarentena. En el club esperan que esta circunstancia no se repita, a la vez que cruzan los dedos para que el jueves en los test a los que se someterá toda la plantilla los resultados sean negativos.



Y es que en el Arosa son conscientes de que el inicio de la segunda vuelta marcará mucho el devenir del equipo en la pelea por la permanencia. Los cuatro próximos partidos son de 7 puntos, los 3 que puede sumar, los 3 que no suma un rival directo y el punto adicional del golaverage. El Arosa, 11º con 21 puntos, empieza esta parte crucial del calendario visitando el sábado al Arenteiro (14º con 17 puntos), el domingo 30 de enero recibirá a las 19 horas en A Lomba al Marino de Luanco (17º también con 17 puntos), y empezará el mes de febrero visitando a la UD Llanera (17ª con 14 puntos) y recibiendo a la Gimnástica de Segoviana (12ª con 20 puntos). Cuatro auténticas finales que saldó con 7 puntos en la primera vuelta. l